Türkiye-Rusya ilişkileri ve İslam Ülkeleri zirvesi

Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Başta ABD olmak üzere, dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler tarafından Türkiye’nin arkadan hançerlenmesi Avrupalıların vefasızlığı üzerine Türkiye, çok önemli girişimlerde bulunuyor. Deyim yerindeyse Türkiye, bölgede Uluslararası dengeleri yeniden kurup gücünü gösteriyor. Türkiye’nin kararlı ve istikrarlı duruşu olmasaydı Türkiye üzerinde çok daha büyük oyunlar oynanacak, bugün Türkiye’de çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Bugün Türkiye, gerek Suriye ve gerekse Irak’da ki ateşi söndürmeye çalışıyor, Uluslararası anada gücünü ve kuvvetini de gösteriyor.

RUS ORDUSU SURİŞYE’DEN ÇEKİLİRKEN

Türkiye, dostları tarafından ihanete uğraması üzerine yeni bir arayışa girip Rusya ile iş birliği yapması Türkiye üzerinde oynanan oyunları kısmen de olsa bozdu. Türkiye, İran ve Rusya arasında başlatılan Astana süreci Suriye’de ki ateşi kısmen söndürmüştü. Daha sonra yapılan toplantılar, görüşmeler, olaya hız verdi Rus Lider Putin sürpriz bir şekilde Suriye’ye giderek Esed ile görüşüp Suriye’den ordusunu çekme kararını duyurdu. Bu gerçekten çok önemli, çok ciddi, bölge barışı açısında n da çok güzel haberler. Bilindiği gibi ABD’nin Suriye’ye açık müdahalesi üzerine Rusya olaya karışmış, Suriye’de taş üstünde taş kalmaması ve bir çok insan ölmüştü. Suriye’den sonra da bu duruma Türkiye düşecek ve Türkiye bölünüp parçalanacaktı. Şimdi Türkiye bölünüp parçalanmadığı gibi Suriye’de de ABD’nin yaktığı ateş sönmek üzere. İnşallah başarılı olunur.

RUS LİDER PUTİN NEDEN TÜRKİYE’DE?

Rus lider Putin Suriye’den sonra Türkiye’ye gelmesi bölge ve dünya barışı açısından çok önemli. Üstelik bu ziyaret ABD’nin Kudüs’ü Başkent ilan etmesiyle yeni bir savaşın fitilini ateşlemesinden sonra gerçekleşmesi daha da önemli. ABD ve Yahudi lobisi sürekli savaştan, kandan beslenmişti. Yine de Orta Doğu’da savaşların fitilini ateşleyen Trump’ın Kudüs kararı Türkiye’nin kararlı tutumu ve Rusya gibi Birleşmiş Milletler ’in daimi temsilcisi üyeler iş birliğiyle geri tepecek ve muhtemelen Putin Kudüs konusu başta olmak üzere Suriye meselesini de Ankara’da masaya yatıracak. Dünya barışını tehdit eden ABD’nin haksız Kudüs kararına da ortak bir tepki konmuş olacak. Putin’in Türkiye’ye gelmesi bu bakımdan çok çok önemli.

İSLAM ÜLKELRİ ZİRVESİ TOPLANIYOR

İslam İş Birliği Teşkilatı Liderler zirvesinin Dönem başkanlığını yürüten Türkiye, Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın çağrısıyla Kudüs gündemiyle İstanbul’da yarın toplanıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde ki Arap Birliği’nin Kahire’deki toplantısını dikkatle takip etmiştim. Bu zirveden çok önemli sonuçlar bekliyordum. Ancak, hiçbir şey olmadı. Buradan Katar gibi bir çok ülke tepkiler koydu. Çok daha sert tepkiler bekliyordum ama bir şey olmadı. Arap Birliği zirvesinden sonra İslam Ülkeleri teşkilatının İstanbul’da toplanacak olması gerçekten çok önemli. Bu zirveden Kudüs ile ilgili çok önemli kararların çıkacağına inanıyorum.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMASI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla 60 yıldan sonra ilk kez Yunanistan’a resmi ziyaret yapılması ve ziyaret öncesi de Lozan Antlaşmalarının tartışma konusu yapılması çok önemli. Kamuoyunda fazla yer bulmasa da bu zirve önümüzde ki günlerde ciddi gündem ve tartışma konusu olacak. Türkiye, diğer çevresinde ki olayları da tavır koyana, gündem belirleyen ülke olarak bölgesel bir güç olduğunu her sahada göstermektedir. Bu bakımdan önümüzde ki günlerde yaşayacaklarımız Türkiye’nin dünya barışına ve bölgesel barışa katkısını da ortaya koymuş olacak. Gelişmeleri yakından taklip etmeliyiz.