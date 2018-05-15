Türkiye'de 3 Gün Milli Yas İlan Edildi

14.05.2018 tarihinde Filistin'de gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin acı kaybından dolayı, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmak ve Filistinli şehitleri saygıyla anmak maksadıyla; Başbakanlıkça, üç gün süre ile milli yas ilan edilmiş ve 17 Mayıs Perşembe günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.
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