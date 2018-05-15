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Türkiye'de 3 Gün Milli Yas İlan Edildi

Filistinli şehitleri saygıyla anmak maksadıyla, Türkiye'de üç gün süre ile milli yas ilan edildi.

Türkiye'de 3 Gün Milli Yas İlan Edildi

15 Mayıs 2018 Salı 09:56

14.05.2018 tarihinde Filistin'de gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin acı kaybından dolayı, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmak ve Filistinli şehitleri saygıyla anmak maksadıyla; Başbakanlıkça, üç gün süre ile milli yas ilan edilmiş ve 17 Mayıs Perşembe günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.
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