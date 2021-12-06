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Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

Gölcük ilçesinde, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:08

Gölcük Kent Konseyi ve Kadın Meclisi'nce Anıtpark'ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törene, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Gölcük Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı Özgören, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karabulut, yaptığı konuşmada, kadim milletin fertleri olduklarını belirterek, "Tarih boyunca insan haklarına, kadın haklarına milletimiz, devletimiz kadar değer veren başka topluluk, devlet bulunmamıştır." dedi.

Seçme ve seçilmenin insanın temel haklarından biri olduğunu vurgulayan Karabulut, "Toplumun yarısını oluşturan kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımazsan, zaten insan haklarını ihlal etmiş olursun." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sezer ise henüz Avrupa'nın önemli ülkelerinde verilmemişken Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk kadınına 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsatarak, şunları söyledi: 

"Kadına seçme ve seçilme hakkı Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952 ve İsviçre'de 1971 yılında verildi. Bizde 1934 yılında verildi. O tarihten bu yana Türk kadını hayatın her alanında, eğitimden sağlığa, spora, iş alanında katkı sağlayarak aynı zamanda siyaset sahnelerinde bulunmakta."

Özgören de Cumhuriyet'in ilanıyla kadınların çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Karabulut ve Sezer, kadınlara gül dağıttı.




AA
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