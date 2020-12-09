Türkiye’de OSB’lerin kurucusu!

Türkiye’de bugün sayıları 300’e yaklaşan neredeyse bir çok il ve ilçede OSB’ler var. Sadece Kocaeli bölgesinde 20’ye yakın OSB faaliyet gösteriyor. Bunun 10 tanesi Gebze bölgesinde. Gebze OSB’ler Başkenti konumunda. Gebze’de 40 yıla yakın gazetecilik hayatımda 30 yıllık geçmiş olan GOSB’un canlı şahidiyim.

Gebze OSB 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gönül isterdi ki GOSB, Bilimsel, Kültürel ve tarihi çalışmalarıyla 30.yılını kutlasaydı. GOSB, 30 yıl içerisinde neler yaptı, 30 yıl önce nasıl kuruldu deyim yerindeyse GOSB’un 30 yıllık bir müzesi olabilse 30 Yıllık bir Kuruluş sergisi açabilseydi. Ama bunun yerine Sapanca’da magazinel bir kutlama yaptılar.



OSB’LERİN KURULUŞ FİKRİ VE İLK UYGULAYICISI ERBAKAN HOCA



Bugün OSB’lerden Milyonlar kazanan sanayicilerimizi, OSB yönetimleri, acaba hiç araştırdılar mı? Daha doğrusu hiç sorgulama yaptılar mı? Türkiye’de OSB’ler nasıl kuruldu? OSB’lerin kuruluş fikri kimden geldi? İlk kurulan OSB neresi diye hiç merak edip araştırdılar mı? Bu konuda ben kısa bir araştırma yaptım. Geçmişte İller Bankası’nda çalışan, Gebze’de siyasi ve ticari hayat içinde çok önemli yere sahip olan, ANAP’da siyaset yapmış İsmail Azizoğlu ile konuşurken Türkiye’de OSB fikrinin Erbakan Hoca’ya ait olduğunu, Erbakan Hoca’nın ağır sanayi hamlesi, milli sanayi hamleleri ile OSB kurulmasının gerçekleştiği ve 1973-1974 yılında CHP-MSP Hükümeti’nde bir çok yere OSB temellerinin atıldığını, ağır sanayi, üretim sanayi ve milli sanayiye yönelik fabrikaların kurulacağı, OSB’lerin kurulmaya başladığını söyledi. Sayın Azizoğlu, kendisi Milli Görüş kökenli değil. Üstelik siyasetle de fazla ilgilenmiyor. Sayın Azizoğlu’nun bu konuşmaları çok önemli, kendisiyle canlı yayın yaparak tarihe not düştük. Öncelikle bugünkü yerel ve genel yönetimlerde görevli Milli Görüşçülere tarihi görev düşüyor. Bu konuda araştırma yapmalılar ve bizim burada gündeme getirdiğimiz sayın Azizoğlu ile canlı yayın yaptığı konuyu her yönüyle araştırıp ortaya çıkarmalıdırlar. Azizoğlu ile yaptığımız söyleşinin özet kısmını buradan sizler için paylaşırken, Belgesel Haber Ajansı’nın facebook sayfasından söyleşiyi izleyebilirsiniz.