Türkiye’de OSB’lerin kurucusu!

Türkiye’de bugün sayıları 300’e yaklaşan neredeyse bir çok il ve ilçede OSB’ler var. Sadece Kocaeli bölgesinde 20’ye yakın OSB faaliyet gösteriyor. Bunun 10 tanesi Gebze bölgesinde. Gebze OSB’ler Başkenti konumunda. Gebze’de 40 yıla yakın gazetecilik hayatımda 30 yıllık geçmiş olan GOSB’un canlı şahidiyim.
Gebze OSB 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gönül isterdi ki GOSB, Bilimsel, Kültürel ve tarihi çalışmalarıyla 30.yılını kutlasaydı. GOSB, 30 yıl içerisinde neler yaptı, 30 yıl önce nasıl kuruldu deyim yerindeyse GOSB’un 30 yıllık bir müzesi olabilse 30 Yıllık bir Kuruluş sergisi açabilseydi. Ama bunun yerine Sapanca’da magazinel bir kutlama yaptılar.
OSB’LERİN KURULUŞ FİKRİ VE İLK UYGULAYICISI ERBAKAN HOCA
Bugün OSB’lerden Milyonlar kazanan sanayicilerimizi, OSB yönetimleri, acaba hiç araştırdılar mı? Daha doğrusu hiç sorgulama yaptılar mı? Türkiye’de OSB’ler nasıl kuruldu? OSB’lerin kuruluş fikri kimden geldi? İlk kurulan OSB neresi diye hiç merak edip araştırdılar mı? Bu konuda ben kısa bir araştırma yaptım. Geçmişte İller Bankası’nda çalışan, Gebze’de siyasi ve ticari hayat içinde çok önemli yere sahip olan, ANAP’da siyaset yapmış İsmail Azizoğlu ile konuşurken Türkiye’de OSB fikrinin Erbakan Hoca’ya ait olduğunu, Erbakan Hoca’nın ağır sanayi hamlesi, milli sanayi hamleleri ile OSB kurulmasının gerçekleştiği ve 1973-1974 yılında CHP-MSP Hükümeti’nde bir çok yere OSB temellerinin atıldığını, ağır sanayi, üretim sanayi ve milli sanayiye yönelik fabrikaların kurulacağı, OSB’lerin kurulmaya başladığını söyledi. Sayın Azizoğlu, kendisi Milli Görüş kökenli değil. Üstelik siyasetle de fazla ilgilenmiyor. Sayın Azizoğlu’nun bu konuşmaları çok önemli, kendisiyle canlı yayın yaparak tarihe not düştük. Öncelikle bugünkü yerel ve genel yönetimlerde görevli Milli Görüşçülere tarihi görev düşüyor. Bu konuda araştırma yapmalılar ve bizim burada gündeme getirdiğimiz sayın Azizoğlu ile canlı yayın yaptığı konuyu her yönüyle araştırıp ortaya çıkarmalıdırlar. Azizoğlu ile yaptığımız söyleşinin özet kısmını buradan sizler için paylaşırken, Belgesel Haber Ajansı’nın facebook sayfasından söyleşiyi izleyebilirsiniz.
İSMAİL AZİZOĞLU İLE TÜRK SANAYİSİ ÜZERİNE
Türkiye’de OSB’lerin Kurucusu ve bu işi başlatan kişi Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca’dır. Erbakan Hoca’nın zamanında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde arsalar kamulaştırıldı. Bunlar OSB olarak kullanılmaya başladı. Bir ara alay edenler de oldu. Ama onun kurduğu bu OSB’ler Gebze’de, Erzurum’da, çeşitli illerde doluluk oranları yüzde 70’i geçmiş bir vaziyette. Sanayi bir araya toplanmış oldu.
Ben o Dönem İller Bankası’nda çalışıyordum. GOSB’un, Çerkezköy’ün halihazırında bulundum. Daha sonra Erzurum OSB’nin serbest olarak parselasyonunu yaptım. O zaman arsa Ofisi yasasında şöyle bir yasa vardı. Ticaret Odaları ve belediyeler ücreti karşılığında arsaları alabiliyordu. Burada o dönem Ticaret odası alırken, Belediye’nin ortak olmasını istedim ama kabul ettiremedim o dönem Belediye başkanımıza.
İller bankası o günkü şartlarda Belediyelerin alt yapısını karşılardı. Şehirlere su getirilmesi, İşmar uygulamaları, haritaların hazırlanması hepsi İller Bankası tarafından yapıldı. Sonradan belediyeler gelişince, herkesin elemanı oldu daha sonra belediyelere verilen özel yetkililerle kendi başlarına imarlarını ve alt yapılarında ilerlemeler kaydetti. Belediyeler OSB’lerde ortak olduktan sonra yerlerini sanayicilere devrediliyordu.
OSB’lerde arsa rantçılığı doğru değil. Erzurum’da OSB kurulurken, 2 yıl içinde inşaat yapılmazsa tapu verilmiyordu. Böyle bir şartla yerler veriliyordu. Burada demek ki herkesin elinde tapusu var ki bekletiyorlar. Gebze ne yazık ki İstanbul’un çöplüğü oldu. Hurdacılar Gebze’nin her tarafında doldular. Şimdi de İstanbul’da bir şey yapmak isteyen sahipsiz olan Gebze’ye hücum ediyor.
Son olarak Gebze kamuoyuna mesaj veren İsmail Azizoğlu, “Kocaeli’nin geçmişten beri Gebze’yi istemediğini belirterek nüfusumuz sürekli geçiyor. Dörde böldüler Gebze’yi yine de bayrağı elden bırakmıyoruz. Gebze günün birinde İl olacaktır başka türlü Kocaeli’den kurtulamaz.
Evet sonuç olarak Kocaeli bölgesi ve Gebze, OSB’lerin başkenti konumunda. Öncelikle OSB’lere ve OSB’lerin Mütevelli başkanlıklarını yapan Kocaeli Valimiz sayın Güzeloğlu’na tarihi bir görev düşüyor. Kocaeli Bölgesi’nin Bilim, Teknoloji ve sanayi tarihiyle ilgili Bilimsel araştırmalar yaptırarak Kocaeli sanayi tarihini akademik çalışmalarla gelecek kuşaklara aktarmalıdırlar.