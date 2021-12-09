Türkiye’de OSB’lerin Kurucusu!

Türkiye’de bugün sayıları 300’e yaklaşan neredeyse bir çok il ve ilçede OSB’ler var. Sadece Kocaeli bölgesinde 20’ye yakın OSB faaliyet gösteriyor. Bunun 10 tanesi Gebze bölgesinde. Gebze OSB’ler Başkenti konumunda. Gebze’de 40 yıla yakın gazetecilik hayatımda 30 yıllık geçmiş olan GOSB’un canlı şahidiyim.

Gebze OSB 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gönül isterdi ki GOSB, Bilimsel, Kültürel ve tarihi çalışmalarıyla 30.yılını kutlasaydı. GOSB, 30 yıl içerisinde neler yaptı, 30 yıl önce nasıl kuruldu deyim yerindeyse GOSB’un 30 yıllık bir müzesi olabilse 30 Yıllık bir Kuruluş sergisi açabilseydi. Ama bunun yerine Sapanca’da magazinel bir kutlama yaptılar.

OSB’LERİN KURULUŞ FİKRİ VE İLK UYGULAYICISI ERBAKAN HOCA