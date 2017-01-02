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"Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Yaşar Göközkut, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek." dedi.

02 Ocak 2017 Pazartesi 14:47

 Göközkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede temsilcilik açıldığından bugüne kadar çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti.

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin Çanakkale'deki gibi düşmanlara aynı cevabı vereceğini dile getiren Göközkut, "Nitekim, iki güzelden biri olan şehitlik ve gazilik şerefine nail olmayı en büyük makam olarak gören aziz milletimiz, bu değerlerine sahip çıktığı müddetçe varlığını koruyabilir. Kültürümüzde ve gönül dünyamızda bu kadar öneme sahip şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle ilgili son yıllarda yasal düzenlemeler çerçevesinde ciddi iyileştirmeler hayata geçmiştir." diye konuştu. 

Göközkut, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bildirdi.

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