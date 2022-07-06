Türkiye’nin En Büyük Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılıyor

TÜBİTAK, gıda alanında önemli bir adım daha atıyor. Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve İnovasyon Projesi INNOFOOD kapsamında kurulan, Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu – TÜGİP açılıyor. Hedef, gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünü artırmak…

TÜGİP, 6 Temmuz saat 14.00’te düzenlenecek tören ile açılacak. Açılış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla yapılacak.





Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yapılacak





Merkez, gıda sanayinin sonuç odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını birlikte gerçekleştirmek üzere altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak. “Gıda İnovasyon Merkezi”, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Gıda Araştırmaları Başkan Yardımcılığı bünyesinde Gebze’de 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkez, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve çok farklı ileri gıda güvenliği analizinin yapılabileceği araştırma laboratuvarları ile Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge çalışmalarına imkân veriyor.





Gıda İnovasyon Merkezi’nde 200 makine ve ekipman ile donatılmış 9 ürün kategorisinde pilot işleme tesisleri bulunuyor. Gıda İnovasyon Merkezi’nde; Nar ve Meyve Suyu İşleme Hattı, Fındık Ürünleri İşleme Hattı, Minimal İşlenmiş Gıdalar Hattı, Fermente Meyve Ürünleri Hattı, Bitkisel Ekstraksiyon ve Çay İşleme Hattı, Hazır Yemek İşleme Hattı, Deniz Ürünleri İşleme Hattı, Starter Kültür İşleme Hattı ile Süt Ürünleri İşleme Hatları yer alıyor. Merkez ayrıca, çeşitli gıda analizlerinin yapılabileceği, ileri teknolojiyi kullanan 84 modern laboratuvar cihazına sahip.











Merkez aynı zamanda gıda sektöründeki girişimcilerimiz için bir kuluçka merkezi olarak kullanılacak.





TÜGİP “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” yaklaşımı ile kuruldu





Ülkemiz gıda ve İçecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsayan, iletişim ağı ve kümelenme platformu olan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu TÜGİP, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve Ar-Ge maliyetlerini azaltmaları ve iş birliğinin gücünden yararlanmaları için tek bir kaynaktan yaklaşımı ile bütünsel çözümler sunan bir platform.





Daha büyük hedefler gerçekleşecek





INNOFOOD Projesi kapsamında TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki nitelikli bilgi, deneyim ve insan kaynağını sektörün hizmetine sunarak, sürdürülebilir bir gelecek için gıda sektöründe Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin daha büyük hedefleri gerçekleştirmesinin önünü açıyor.



