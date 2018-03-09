Türkiye’nin en hızlı İtfaiyesi Kocaeli'de

Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’ye örnek Kocaeli İtfaiyesi’nin Darıca Müfrezesini ziyaret etti. Burada İtfaiyecilerle sohbet eden Karaosmanoğlu, vatandaşların can ve mal güvenliği için ortaya koyulan her türlü fedakârlık için teşekkür etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her an kendisini yenileyen ve Türkiye’de rol model haline gelerek Kocaeli İtfaiyesi’nin Darıca Müfrezesini ziyaret etti. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı birliktelikte inceleme yapan ve itfaiyecilerle sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, “İtfaiye teşkilatları bir kentin olmazsa olmazlarındandır. Sadece yangın değil doğal afet ve kazalarda da etkin görev yapan bir kurumuzdur. Türkiye’nin en hızlı İtfaiyesi bizde” diye konuştu.

“İLÇELERİMİZİN STRATEJİK YERLERİNDE MÜFREZELERİMİZ VAR”

Kentsel dönüşüm alanlarındaki depreme dayanıksız, mimarî ve statik açıdan yetersiz, dar ve dik sokaklardan dolayı yangın riski olan, itfaiye aracının dahi giremediği dar sokaklarda her türlü felaketleri önleme ve müdahale noktasında çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini de ifade eden Karaosmanoğlu, “Kocaeli İtfaiyemiz 7/24 hizmet vermekle birlikte çok güçlü bir ekipmana da sahiptir. Arkadaşlarımızın eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Yangınlara ve kazalara hızlı müdahale etme noktasında ilçelerimizin stratejik yerlerinde müfrezelerimiz var” diye konuştu.

“İTFAİYECİLERİMİZİN EKSİKLİKLERİNİ DE GÖSTERMESİN”

Köylerdeki yangına müdahale eden gönüllü hanım itfaiyecilerin varlığından da bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gönüllü İtfaiyecilerimiz bizlere katkı sunarken köylerimizdeki yangına dönük pratik çözümler de üretiyoruz. Rabbim yangın ve kaza vermesin ancak olduğunda da itfaiyecilerimizin eksikliklerini de göstermesin. İtfaiyeci kardeşlerimizi gönülden yaptıkları bu hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“KARAMÜRSEL İLÇEMİZE DE BİR MÜFREZE BİNASI KAZANDIRACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin daha sağlıklı görev yapabilmesi için kent genelinde yenilikleri sürdürerek daha modern çalışma alanları inşa ettiklerini de dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “İtfaiyemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kullanılan araç ve gereçleri yenilerken, itfaiye müfrezelerimizi de çoğaltıyoruz. İzmit Terminal Müfreze Binası için gerekli girişimleri başlattık. Bunun yanı sıra Karamürsel ilçemize de bir müfreze binası kazandıracağız. 3 katlı olacak yapı bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak Karamürsel İtfaiyesi Yeni Müfreze Binamız, 5 araç kapasitesi ile halkımıza hizmet verecek” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret Darıca müfrezesinden görev yapan itfaiyecilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.