Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de

İSU Genel Müdürlüğü yöneticilerine, "Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Bağışıklama" konusunda seminer düzenlendi. Semineri veren Kocaeli Sağlık İl Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz, “Kocaeli’nde Türkiye’nin en kaliteli sularından birisini içiyoruz.” dedi.

İSU Genel Müdürlüğü, personellerin yanı sıra yöneticilere de periyotlar halinde eğitim ve seminer programları düzenliyor. Geçtiğimiz aylarda konularında uzman yönetici ve bilim adamlarının seminer düzenlediği programlarda son olarak bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Kocaeli Sağlık İl Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz tarafından verildi. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile yöneticilerin katıldığı toplantıda “Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Bağışıklama” konusunda seminer veren Dr. Mehmet Yılmaz, Türkiye’de önemli aşı çalışmaları ile birçok bulaşıcı hastalığın artık görülmediğini ifade etti.

Bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda bilgi ve tavsiyelerde bulunan Dr. Yılmaz, İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla Kocaeli’nde sudan kaynaklanan bulaşıcı hastalık problemlerinin yaşanmadığını aktardı. Kocaeli’nde ülkemizin en kaliteli sularından birisinin içildiğini ifade eden Dr. Mehmet Yılmaz, “Çok net söylüyorum, Kocaeli’nde içtiğimiz su, kişisel kanaatim falan değil, birçok uzman da bunu söyler, Türkiye’nin en kaliteli sularından birisini içiyoruz. Ben, şebeke suyuna dışarıda satılan sulardan daha çok güveniyorum. O yüzden yaptığınız çalışmalardan dolayı ellerinize sağlık, Allah razı olsun. Ayrıca oluşabilecek problemlerde çok hızlı organize oluyorsunuz. ”dedi.

Dr. Mehmet Yılmaz’a programa katılımından dolayı teşekkür eden Genel Müdür Ali Sağlık, ”Çok güzel ve çok verimli bir toplantı oldu. Ben şahsim adına çok faydalandım. Şehre verdiğimiz arıtılmış ve kaliteli içme suyumuzu sürekli denetleyen bir sağlık uzmanından övgü dolu sözler duymak da bizim için gurur kaynağı oldu. Verdiği bilgiler ve katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi. Genel Müdür Sağlık, Dr. Mehmet Yılmaz’a ebru tablosu hediye etti.