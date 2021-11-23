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TÜRKİYE’NİN ÖNDERLERİ KOCAELİ’DE YETİŞİYOR

ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafından tüm Türkiye’de yürütülen “Türkiye’nin Önderleri Projesi”, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği tarafından Kocaeli’de de uygulanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNDERLERİ KOCAELİ'DE YETİŞİYOR

23 Kasım 2021 Salı 13:23

Bu yıl 24 Ekim’de öğrencilerin, grup liderlerinin ve çok sayıda misafirlerin katılımıyla açılışı yapılan Türkiye’nin Önderleri projesi, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen üç yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim yolculuğudur.


Projede Pek Çok Etkinlik Yer Alıyor

Türkiye’nin Önderleri Projesi’nde her ay kitap-film-okuma metni-belgesel tahlil buluşmaları, dönemlik kamplar, geziler, sosyal aktiviteler, grup çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok etkinlik bulunuyor.


140 Öğrenci İle Buluşmalar Devam Ediyor

Genç KİHMED tarafından yürütülen Türkiye’nin Önderleri Projesinde, Kocaeli’deki farklı İmam Hatip Liseleri’nde okuyan 1. kademede 60, 2. kademede 80 olmak üzere toplamda 140 öğrenci bulunuyor. 

Her 15 kişilik gruptan 1 liderin sorumlu olduğu projede, öğrenciler 2 haftada bir, gruplar halinde buluşarak tahlillerini ve çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Geçen yıl online olarak yapılan bu buluşmalar, bu yıl KİHMED Mesut Barış Konağı’nda yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor.



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