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TÜRKİYE’SİZ OLMUYOR

Muhsin Bozkurt Makale

TÜRKİYE'SİZ OLMUYOR

31 Temmuz 2018 Salı 09:50

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 Muhsin BOZKURT

Türkiyesiz üç kıtada olmuyor işler düzgün beyler
Türkiyesiz koca Amerika bile acaba neyler

Türkiyesiz inanın her bir devleti tutan hey heyler
Olmuyor, olamaz zaten Türkiyesiz hayırlı şeyler

AB ve ABD, Rusya, Balkanlar ve Kafkasya da kalır kimsesiz
Yapamıyorlar bir türlü ne Türkiye ile ne de Türkiyesiz

Böyleyken eşiyorlar kuyumuzu hem de pervasız
Öyle bir derde düşmüş ki Türkiyem; sanki devasız

Fakat düşünmüyorlar ki dünyadakiler kalırken sessiz
İlahî bir tokat bırakacak yüzlerinde Kudret’ten bir iz

Bir gün değil, bir yıl değil, sürdü sürüyor tam bin senedir
Bu ordu-millet Hakk’ın safında, o yolda yine nönettedir

Mithat Cemal Kuntay merhum; ne güzel buyurmuş tam isabet
Dünyanın batışıyla mümkün olur; batacaksa bu devlet

Yani demek istemiş ki, o geleceği gören büyük şair
Dünyanın sonuna dek çok şeyler konuşulacak Türk’e dair

X

Türkiye ise, Türkler için, dünyadaki vatanların en güzeli
Değmesin zerresine bile yabancı ve düşmanların tek bir eli

Eksiği gediği olan bir ülke de olsa, vatanın yeri bambaşka
Gurbette anlaşılıyormuş vatanın değeri, insan geliyor aşka

Diclenin kıyısında hiç bilinir mi kıymeti suyun?
Sen çölde yanmışa sor: Nedir su için oynanan oyun?

Ayrı düşmeyenler vatandan, ne bilir onun değerini
Sıla özleminde olanlar ancak, verir uğrunda serini

Boşuna denmedi “Hubbü’l-vatan mine’l-iman.”
Olmayınca vatan olmaz hiçbir şey süt liman

Elbette “Vatan sevgisi imandandır.”
Unutmasın tüm dünya devletleri bunu
Dönüp baksınlar tarihe acaba ne diyor
Bozar Türkiye kendisine karşı her oyunu

Bu devlet bu millet ve bu vatanla hiçbir zaman uğraşılmaz
Onlar istedi diye bu millet bu devlet bu vatan dağılmaz

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Anahtar Kelimeler
Muhsin BozkurtMakaleTürkiye
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