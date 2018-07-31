TÜRKİYE’SİZ OLMUYOR

Türkiyesiz üç kıtada olmuyor işler düzgün beyler
Türkiyesiz koca Amerika bile acaba neyler
Türkiyesiz inanın her bir devleti tutan hey heyler
Olmuyor, olamaz zaten Türkiyesiz hayırlı şeyler
AB ve ABD, Rusya, Balkanlar ve Kafkasya da kalır kimsesiz
Yapamıyorlar bir türlü ne Türkiye ile ne de Türkiyesiz
Böyleyken eşiyorlar kuyumuzu hem de pervasız
Öyle bir derde düşmüş ki Türkiyem; sanki devasız
Fakat düşünmüyorlar ki dünyadakiler kalırken sessiz
İlahî bir tokat bırakacak yüzlerinde Kudret’ten bir iz
Bir gün değil, bir yıl değil, sürdü sürüyor tam bin senedir
Bu ordu-millet Hakk’ın safında, o yolda yine nönettedir
Mithat Cemal Kuntay merhum; ne güzel buyurmuş tam isabet
Dünyanın batışıyla mümkün olur; batacaksa bu devlet
Yani demek istemiş ki, o geleceği gören büyük şair
Dünyanın sonuna dek çok şeyler konuşulacak Türk’e dair
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Türkiye ise, Türkler için, dünyadaki vatanların en güzeli
Değmesin zerresine bile yabancı ve düşmanların tek bir eli
Eksiği gediği olan bir ülke de olsa, vatanın yeri bambaşka
Gurbette anlaşılıyormuş vatanın değeri, insan geliyor aşka
Diclenin kıyısında hiç bilinir mi kıymeti suyun?
Sen çölde yanmışa sor: Nedir su için oynanan oyun?
Ayrı düşmeyenler vatandan, ne bilir onun değerini
Sıla özleminde olanlar ancak, verir uğrunda serini
Boşuna denmedi “Hubbü’l-vatan mine’l-iman.”
Olmayınca vatan olmaz hiçbir şey süt liman
Elbette “Vatan sevgisi imandandır.”
Unutmasın tüm dünya devletleri bunu
Dönüp baksınlar tarihe acaba ne diyor
Bozar Türkiye kendisine karşı her oyunu
Bu devlet bu millet ve bu vatanla hiçbir zaman uğraşılmaz
Onlar istedi diye bu millet bu devlet bu vatan dağılmaz