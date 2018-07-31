TÜRKİYE’SİZ OLMUYOR

Muhsin BOZKURT

Türkiyesiz üç kıtada olmuyor işler düzgün beyler

Türkiyesiz koca Amerika bile acaba neyler

Türkiyesiz inanın her bir devleti tutan hey heyler

Olmuyor, olamaz zaten Türkiyesiz hayırlı şeyler

AB ve ABD, Rusya, Balkanlar ve Kafkasya da kalır kimsesiz

Yapamıyorlar bir türlü ne Türkiye ile ne de Türkiyesiz

Böyleyken eşiyorlar kuyumuzu hem de pervasız

Öyle bir derde düşmüş ki Türkiyem; sanki devasız

Fakat düşünmüyorlar ki dünyadakiler kalırken sessiz

İlahî bir tokat bırakacak yüzlerinde Kudret’ten bir iz

Bir gün değil, bir yıl değil, sürdü sürüyor tam bin senedir

Bu ordu-millet Hakk’ın safında, o yolda yine nönettedir

Mithat Cemal Kuntay merhum; ne güzel buyurmuş tam isabet

Dünyanın batışıyla mümkün olur; batacaksa bu devlet

Yani demek istemiş ki, o geleceği gören büyük şair

Dünyanın sonuna dek çok şeyler konuşulacak Türk’e dair

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Türkiye ise, Türkler için, dünyadaki vatanların en güzeli

Değmesin zerresine bile yabancı ve düşmanların tek bir eli

Eksiği gediği olan bir ülke de olsa, vatanın yeri bambaşka

Gurbette anlaşılıyormuş vatanın değeri, insan geliyor aşka

Diclenin kıyısında hiç bilinir mi kıymeti suyun?

Sen çölde yanmışa sor: Nedir su için oynanan oyun?

Ayrı düşmeyenler vatandan, ne bilir onun değerini

Sıla özleminde olanlar ancak, verir uğrunda serini

Boşuna denmedi “Hubbü’l-vatan mine’l-iman.”

Olmayınca vatan olmaz hiçbir şey süt liman

Elbette “Vatan sevgisi imandandır.”

Unutmasın tüm dünya devletleri bunu

Dönüp baksınlar tarihe acaba ne diyor

Bozar Türkiye kendisine karşı her oyunu

Bu devlet bu millet ve bu vatanla hiçbir zaman uğraşılmaz

Onlar istedi diye bu millet bu devlet bu vatan dağılmaz