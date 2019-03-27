Türkkan Çalışmaya Devam Ediyor

ERZURUMLULARDAN İLHAMİ BAYRAK İÇİN DESTEK İSTEDİ

Türkkan akşam saatlerinde önce Çayırova Erzurumlular Derneği’ne misafir oldu. Derneğe Belediye Başkan adayı İlhami Bayrak, İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve partililer ile birlikte giden Türkkan, Erzurumlulardan adayları Bayrak için destek istedi.

“VATANDAŞI AYRIŞTIRAN SÖYLEMLERDEN UZAK KALINMALI”

İYİ Partili Türkkan Erzurumlulara hitaben bir de konuşma yaptı. Konuşmasında artık seçime çok az bir zaman kaldığını ifade eden Türkkan, Erzurumluların hem Kocaeli’nde hem de Çayırova’da ayrı bir yerleri olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin Pazar günü bir yerel seçime gireceğini söyleyen İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, vatandaşı karalayan, ayrıştıran söylemlerden uzak kalınmasında fayda olduğunu ifade etti, meydanlarda konuşanların bunu dikkate alması gerektiği üzerinde durdu.

Çayırova Belediye Başkan Adayı İlhami Bayrak da seçildiği takdirde ne gibi projelerin hayata geçirileceğini Erzurumlulara anlattı.

İZMİT KABAOĞLU KÖYÜ’NDE FATMA KAPLAN HÜRRİYET İÇİN DESTEK İSTEDİ

“Fatma Hanım kimseyi ötekileştirmeden siyaset yapıyor”

Türkkan akşam saatlerinde Çayırova’nın ardından bu kez İzmit Kabaoğlu Köyü’ndeydi. Türkkan köylülerden Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet için destek istedi.

Kabaoğlu köylülerine hitaben yaptığı konuşmada İzmit Belediye Başkan Adayı Hürriyet’in kimseyi ötekileştirmeden siyaset yaptığını, bunun iyi bir siyaset örneği olduğunu vurgulayan Türkkan, “Kadın elinin değdiği her yer güzel olur. 31 Mart günü oyunuzu Fatma Kaplan Hürriyet’e verin sonrasında rahat edin” kelimelerini kullandı.

Kabaoğlu köyünde İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Miletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Kocaeli Milletvekili Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet de İzmit Kabaoğlu’nda köylüler ve köylerle ilgili projelerini anlattı. Köylülerin ilgisi Hürriyet ve Türkkan’ı memnun etti.