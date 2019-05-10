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Türkkan İftarda Çalbay Ailesine Konuk Oldu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçmiş ramazanlarda olduğu gibi bu yıl da seçim bölgesi Kocaeli’nde bazı ailelerle iftar yapmayı tercih ediyor.

Türkkan İftarda Çalbay Ailesine Konuk Oldu

10 Mayıs 2019 Cuma 11:36

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Türkkan, İzmit’te yaşayan Çalbay ailesinin iftarına misafir oldu. Ailenin İzmit Turgut Mahallesi’ndeki evine giden Türkkan, orucunu onlarla birlikte açtı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, iftarın ardından “Babaları cezaevinde olan aile, iki göz odalı bir gecekonduda yaşıyor. Anne Selcan, evlatları; Aleyna Nur, Eser ve Azra Nur’a kanat germiş hayata tutunmaya çalışıyor.” diyerek duygularını ifade etti.

İftarda Türkkan’a İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Başkan Yardımcısı Seyhan Uzuner ve İYİ Parti İzmit Turgut Mahallesi Temsilcisi Onur Eryılmaz da eşlik etti.

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