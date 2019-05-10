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Türkkan Ramazanda da Boş Durmuyor

31 Mart seçimleri öncesinde programdan programa koşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ramazan'da da boş durmuyor. Türkkan, İzmit’te bulunan Manavlar’ın kurduğu STK’ların Başkan ve Temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkkan Ramazanda da Boş Durmuyor

10 Mayıs 2019 Cuma 16:29

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İzmit’in gerçek yerlileri sayılan Manavlar, Türkkan ile görüşmelerinde yoğun göç alan Kocaeli’nde varlıklarını, seslerini, yeterince duyurabilmek için bir federasyon çatısı altında bir araya gelme girişimlerini anlattı.

Görüşmede; Manavlar’ın kendi kültürlerinin yok olmaması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını bildiğini söyleyen Türkkan, Kocaeli Milletvekili olarak üzerine düşeni yapacağını, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Manavlar İYİ Partili Türkkan’a İzmit’in genel sorunlarından da bahsetti.

Programa Türkkan ile birlikte İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Pelin Dönge ve Kaan Dilmen, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardeş de katıldı.

İZMİT ŞAHİNLER KÖYÜNÜN SIKINTILARINI DİNLEDİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Manavlarla buluşmasının ardından İzmit İlçe Teşkilatıyla birlikte İzmit’in en uzak köylerinden biri olan Şahinler Köyü’ne gitti.

Köyde vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İYİ Partili vekil, başta ulaşım olmak üzere mevcut sıkıntılarını TBMM’de dile getirip, çözümü için ilgili mercilere aktarmak üzere söz verdi.

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