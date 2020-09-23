TÜRKKAN'DAN BAKANA NUH ÇİMENTO İLE İLGİLİ YENİ SORULAR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.22.09.2020

Saygılarımla.

Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili

İYİ Parti Grup Başkan Vekili

Nuh Çimento Fabrikası’na ait, Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi için 10.09.2020 tarihinde yapılmak istenen ÇED Toplantısı ile ilgili Kocaeli basınında birtakım iddialar yer almıştır. Bu iddialar arasında; Toplantı girişinde bir firma personeli ve bir devlet memuru olmak üzere 2 kişinin bulunduğu, katılım için gerekli imzanın COVID-19 önlemi olarak toplandığı belirtilmiştir.

Girişte; “Nuh Çimento tarafından yapılması planlanan kırma eleme ve yıkama tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili halkın katılımı toplantısında bulunanlar listesi”nin yazılı olduğu, ancak Covıd-19 ile ilgili herhangi bir bilgilendirme ya da ifadenin yazmadığı iddia edilmektedir.

Dilovası sakinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadan düzenlenmek istenen toplantıya çevre sorunlarıyla yıllardır mağdur olan Dilovası halkı tepki göstermiş, ÇED Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Ekşi tarafından tutanak hazırlanmış, tutanakta; toplantının yeri, içeriği gibi bilgilendirme kısmının ardından, “… Halkın katılım toplantısı açılmış olup, halk bilgi edinmek hakkını kullanmak istemediğini belirtmiş olup, toplantı sona erdirilmiştir” ifadesi kullanılmıştır.

Yine iddiaya göre; tutanağa ÇED Hizmetleri Şube Müdürü Ekşi’nin yanı sıra ÇED Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden mühendisler ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden Cankut Gönenç ve Turgut Demir de imza atmıştır. Ayrıca tutanak imzalandıktan ve içeriği okunduktan sonra, yaklaşık yarım dakika içinde devlet memurlarının salondan ayrıldığı, toplantıya katılan vatandaşlara tutanağa itiraz hakkı dahi verilmediği iddia edilmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın toplantıya iki gün kala Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i arayarak ‘ÇED Toplantısı’na katılmama talimatı verdiği, Şayir’in önce katılacağını söylediği toplantıya bu nedenle katılmadığı iddiası da basında yer almaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-ÇED Toplantısına gelenlere ‘COVID-19 tedbirleri kapsamında imza alındığının ilgili devlet memuru tarafından söylendiği doğru mudur, doğru ise, halkın yanlış bilgilendirilmesi nedeni ile ÇED toplantısının iptali gerekmez mi?

2-Girişte; “Nuh Çimento tarafından yapılması planlanan kırma eleme ve yıkama tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili halkın katılımı toplantısında bulunanlar listesi”nin yazılı olduğu, ancak Covıd-19 ile ilgili herhangi bir bilgilendirme ya da ifadenin yazmadığı iddiası doğru mudur, COVID-19 tedbirleri kapsamında imza alındığı belirtilmesine rağmen neden salgın ile ilgili tek bir ifade yer almamaktadır?

3-ÇED Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Ekşi tarafından hazırlanan tutanakta; “… Halkın katılım toplantısı açılmış olup, halk bilgi edinmek hakkını kullanmak istemediğini belirtmiş olup, toplantı sona erdirilmiştir” ifadesinin kullanıldığı doğru mudur, halk bilgi edinmek hakkını kullanmak istemediğini belirttiği için mi toplantı sona erdirilmiştir,

halkın tepkileri üzerine mi toplantı tamamlanamamıştır?

4-Tutanağa ÇED Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Ekşi’nin yanı sıra ÇED Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden mühendisler ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden Cankut Gönenç ve Turgut Demir’in de imza attığı doğru mudur, toplantı halkın tepkileri üzerine sona erdirildiyse bu, devlet yetkililerinin yanlış bir tutanak metnine imza attıkları anlamına gelmez mi,

5-Tutanak toplantı katılım tutanağı ise Devlet memuru tarafından katılımcılara neden doğru bilgi verilmemiştir?

6-İmza sahipleri hakkında gerekli işlem yapılması düşünülmekte midir?

7-ÇED yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği toplantının Çerkeşli’de yapılması gerektiği doğru mudur, eğer doğru ise neden bu toplantı kilometrelerce uzaklıkta bir yerde gerçekleşmiştir?

8-Tutanak imzalandıktan ve içeriği okunduktan sonra, yaklaşık yarım dakika içinde devlet memurlarının salondan ayrıldığı doğru mudur, bunun gerekçeleri nelerdir? Toplantıya katılan vatandaşlara neden tutanağa itiraz hakkı dahi verilmemiştir?

9-Nuh Çimento’nun projeye dair tanıtım broşüründe bölgenin kesin bir dille taş ocağı bölgesi olacağı yazmasına rağmen, böyle bir bilgilendirme neden Büyükşehir ya da ilçe belediye başkanı tarafından yapılmamıştır?

10-Bu bölgenin taş ocağı bölgesi olması mı planlanmaktadır?

11-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın toplantıya iki gün kala Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i arayarak ‘ÇED Toplantısı’na katılmama talimatı verdiği, Şayir’in önce katılacağını söylediği toplantıya bu nedenle katılmadığı iddiası doğru mudur?

12-Tüm bu iddialar ve iddialara konu olan yetkililer hakkında soruşturma başlatılması düşünülmekte midir?





