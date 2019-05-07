Türkkan'dan Büyükakın'a Ziyaret

Ziyarete Türkkan ile birlikte İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İlçe Başkanları da katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle Büyükakın’ı tebrik eden Türkkan, yeni görevinde başarılar diledi.

“ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN DÜZENLENMESİ İÇİN ACİL BİR PLAN YAPILMALI”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partili Başkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a gerçekleştirdikleri ziyarette; Kocaeli’nde hayata geçirilmesi gereken projeler ile ilgili birtakım önerilerde bulundu.

Bunlar arasında öne çıkan konu, yıllardır sorun teşkil eden, Kocaeli şehrine giriş çıkışların düzenli bir yapıya acilen kavuşturulmasının gerekliliği oldu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu konuda acil bir plan yapılmasının ve bunun hemen hayata geçirilmesinin Kocaeli’yi rahatlatacağına dikkat çekti.





“KOCAELİ’NE ULUSLARARASI BİR FUAR ALANI KAZANDIRILMALI”

İYİ Partililer, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a yaptıkları ziyarette Kocaeli’nin uluslararası bir fuar alanına bir an önce kavuşması gerektiğini de söyledi. Bu konuda mevcut alanın değerlendirilebileceğini ifade eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Türkkan, gerekirse yabancı yatırımcılar da dahil iş birliğine gidilerek şehrin uluslararası bir fuar alanına bir an önce kavuşturulmasının önemi üzerinde durdu. Türkkan, bunun da Büyükşehir Belediyesi katkısıyla olmasını talep etti.

“SONRAKİ KUŞAKLARA BIRAKILACAK BİR MİMARİYE SAHİP KÜLTÜR EVİ YAPILMALI”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sohbette, şehre bir Kültür Evi’nin kazandırılması gerekliliği üzerinde de duruldu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Türkkan, Büyükakın’a daha sonraki kuşaklara bırakılabilecek bir mimariye sahip kültür evinin Kocaeli’nin ihtiyacı olduğunu, bunun şehre renk katacağını söyledi.



“BELEDİYE KAYNAKLARI YANDAŞLARA AKTARILMASIN İSRAFTAN UZAK DURULSUN”

İYİ Parti Kocaeli Heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ile gerçekleştirdikleri sohbette israf konusuna da dikkat çekti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Belediye kaynaklarının yandaşlara aktarılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söylediği Büyükakın’a böylece israfın önleneceğini vurguladı.

“KOCAELİ’YE VERİLEN İYİ HİZMETE HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ KOCAELİLİLERİN YARARINA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KONULARA DA HER ZAMAN DİKKAT ÇEKECEĞİZ”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Belediye Başkanı Büyükakın’a hizmet noktasında Kocaeli’nde iyi yapılacak işlere her zaman destek olacaklarını, ancak Kocaeli halkının yararına olmadığını düşündükleri konulara da dikkat çekerek her zaman dile getireceklerini söyledi.

Sohbetin yararlı geçtiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Başkanlara nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.