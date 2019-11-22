Türkoloji Alanında Yeni Eser

Kazak okuyucuları tarafından büyük ilgi duyan bu çalışmada Türkiye dışındaki Türk Dünyasındaki Türkoloji alanında büyük katkı sağlayan bilim adamlarının biyografileri ve onların bilimsel çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. İki ciltten oluşan bu çalışmada 50 Kazakistan, 57 Azerbaycan ve 47 Kırgızistan olmak üzere toplamda 430 Türkoloji alanında emeği geçen bilim adamları yer almıştır. Farabi üniversitesinin Şarkıyat fakültesinde ayrı bir bölüm olarak Türkoloji alanında eğitim veren Türksoy bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı seminerde kendini tanıtarak konuşmasını başlayan Prof. Dr. Ahmet Buran, üstadı olan Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un ‘Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler’ adlı eserin yayımlandığını belirterek daha önce benzeri olmayan bu eserin Türk dünyasındaki Türk dilleri üzerinde çalışan bilim adamları hakkındaki bilgileri bir araya getirip, onları tanıtmak amacıyla ele alındığını dile getirdi. Türkoloji alanında talebe yetiştiren ve bilimsel araştırma yapan Farabi üniversitesinin öğretim üyeleri, ‘Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları’ kitabını Türk dünyası ve Türkoloji alanı için önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirerek önümüzdeki dönemlerde kitabın Kazak türkçesine çevirilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca, türk dünyası için ortak konularda yapılacak bu tür çalışmaların çoğalması dileği ile Prof. Dr. Ahmet Buran’a teşekkür etti (bkz.

). Seminerden sonra Farabi üniversitesinin ana kampüsünde üniveristenin basın yayın bölümünün desteği ile Türkoloji alanında ilgi duyan genç talebelere ve kazak seyircilerine daha geniş bir kapsamda kitabın tanıtımı sunuldu (bkz.

).