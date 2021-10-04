“Tuvalimiz Trafolar” projesinden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı

SEDAŞ, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık yaratma amacıyla Kocaeli’ndeki bir trafoyu sosyal mesajla renklendirdi. Tuvalimiz Trafolar projesi kapsamında kent merkezindeki trafodan sokak hayvanları için “Can dostlarımız bize emanet” çağrısı yapıldı.





Sakarya’da iş sağlığı ve güvenliğini vurgulayan trafo boyamasıyla başlayan “Tuvalimiz Trafolar” projesinin ikinci etabında, Kocaeli’ndeki bir trafoya 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel mesaj yazıldı.

Kent merkezindeki trafo, sokak hayvanlarının karşı karşıya kaldığı beslenme sorununa değinen bir mesajla boyandı. “Can dostlarımız bize emanet” mesajı yazılan trafo aracılığıyla sevimli dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için duyarlılık çağrısı yapıldı.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, 4 Ekim tarihinin bu anlamda özel bir gün olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti. “Aynı havayı soluyup aynı duyguları hissettiğimiz, kendilerine özgü yaşam biçimleri olan hayvanları korumak adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen özel bir gündür. SEDAŞ Ailesi olarak Hayvanları Koruma Gününde trafomuz aracılığıyla sokak hayvanları için yaptığımız bu çağrının da toplumsal duyarlılığı artıracağına inanıyoruz” dedi.