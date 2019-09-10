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TÜVASAŞ’tan Başkan’a Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz (TÜVASAŞ) Türkiye Vagon Sanayi A.Ş Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan’ı makamında ağırladı.

TÜVASAŞ'tan Başkan'a Ziyaret

10 Eylül 2019 Salı 14:41

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz demir yolu ulaşımının trafik çözümünde çok önemli olduğunu ifade etti, çalışmalarında başarılar diledi. Misafirperverliği için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden Prof. Dr Kocaarslan projeler hakkında bilgi verdi, hızlı tren maketi hediye etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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