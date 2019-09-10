TÜVASAŞ’tan Başkan’a Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz demir yolu ulaşımının trafik çözümünde çok önemli olduğunu ifade etti, çalışmalarında başarılar diledi. Misafirperverliği için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden Prof. Dr Kocaarslan projeler hakkında bilgi verdi, hızlı tren maketi hediye etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.