banner412
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Uçak Park bilim merkezi olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesindeki en önemli projelerinden biri olan Uçak Park’ı çocukların eğlenerek öğrenecekleri bir merkezi haline getireceklerini söyledi.

'Uçak Park bilim merkezi olacak

19 Mart 2019 Salı 14:24

Esnaf, ev, dernek ziyaretleri ile seçim çalışmalarına devam eden Bünyamin Çiftçi’ye ilçe başkanı Ekrem Karahan, meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik ediyor. Seçim çalışmalarında çocuklara yönelik projelerini anlatan Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde hayata geçirecekleri Uçak Park Projesi’nin çok önemli olduğunu belirterek, içinde sanal tur, gözlem, bilim ve teknoloji odalarında çocukların bilime merakını sağlayacaklarını söyledi.

Bilişim çağında teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirten Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olan çocukların bilim ve teknolojiye ilk adım atmaları ve merak etmeleri için hayata geçireceklerini Uçak Park’ta, lunapark, oyun bisiklet ve yürüyüş alanlarının bulanacağını kaydetti.

ROBOTİK VE KODLAMA SINIFLARI

Geleceğin mucitlerinin Cayırova’dan çıkması için teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve çocukların teknoloji verimli bir şekilde kullanması için çalışacaklarını belirten Çiftçi ,”Bütün okullarda robotik ve kodlama sınıfları açacağız. Bilişim teknolojisinde gelişmeyi hedefliyoruz. Bilişim Vadisi’ne insan kaynağı yetiştireceğiz. Çocuklarımız teknolojiyi tüketen değil, üreten olacak.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Batı Kavşağı’nda Çimler Seriliyor Dilovası Batı Kavşağı’nda Çimler Seriliyor
Dadaşlardan Bıyık ve Yaman’a Destek Dadaşlardan Bıyık ve Yaman’a Destek
Doktor Semih Dinç vefat etti! Doktor Semih Dinç vefat etti!
Çakır, Gebzeliler ile buluşacak! Çakır, Gebzeliler ile buluşacak!
Bilgievi Çocukları Dünyayı Güzelleştirecek Bilgievi Çocukları Dünyayı Güzelleştirecek
Dursun’dan Pazar Turu Dursun’dan Pazar Turu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası Batı Kavşağı’nda Çimler Seriliyor
Büyükşehir tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için başlatılan Batı Kavşağı...

Haberi Oku