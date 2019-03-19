“Uçak Park bilim merkezi olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesindeki en önemli projelerinden biri olan Uçak Park’ı çocukların eğlenerek öğrenecekleri bir merkezi haline getireceklerini söyledi.

Esnaf, ev, dernek ziyaretleri ile seçim çalışmalarına devam eden Bünyamin Çiftçi’ye ilçe başkanı Ekrem Karahan, meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik ediyor. Seçim çalışmalarında çocuklara yönelik projelerini anlatan Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde hayata geçirecekleri Uçak Park Projesi’nin çok önemli olduğunu belirterek, içinde sanal tur, gözlem, bilim ve teknoloji odalarında çocukların bilime merakını sağlayacaklarını söyledi.



Bilişim çağında teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirten Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olan çocukların bilim ve teknolojiye ilk adım atmaları ve merak etmeleri için hayata geçireceklerini Uçak Park’ta, lunapark, oyun bisiklet ve yürüyüş alanlarının bulanacağını kaydetti.

ROBOTİK VE KODLAMA SINIFLARI

Geleceğin mucitlerinin Cayırova’dan çıkması için teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve çocukların teknoloji verimli bir şekilde kullanması için çalışacaklarını belirten Çiftçi ,”Bütün okullarda robotik ve kodlama sınıfları açacağız. Bilişim teknolojisinde gelişmeyi hedefliyoruz. Bilişim Vadisi’ne insan kaynağı yetiştireceğiz. Çocuklarımız teknolojiyi tüketen değil, üreten olacak.” dedi.