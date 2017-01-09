Uçak Seferleri İptal!

Türk Hava Yollarından yapılan son açıklamaya göre hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle 277 iç ve dış hat seferlerinin iptal ediliği duyuruldu.

"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu

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