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Uçak Seferleri İptal!

Türk Hava Yollarından yapılan son açıklamaya göre hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle 277 iç ve dış hat seferlerinin iptal ediliği duyuruldu.

Uçak Seferleri İptal!

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:31

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada:

"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti. 

Gelen bilgilere göre kent genelinde 3 gündür yoğun şekilde devam eden kar ve fırtına, hava trafiğini olumsuz şekilde etkiliyor.
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