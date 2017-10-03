UÇMAYA HAZIRMISINIZ?

Gezi ve doğa sporlarının merkezi olan Kartepe, Türkiye’nin en çok okunan gezi ve doğa sporları turizmi dergisi olan Atlas Dergisi’nin Ekim ayı sayında doğa sporları ile yer aldı









Her geçen gün yeni yatırımlar ve projeler ile zenginleşen ve gelişen Kartepe’de turizm cephesi de Kartepe Belediyesi tarafından destekleniyor. Özellikle kış turizminde iddialı olan ve off-road, moto-cross, yamaç paraşütü, trekking, balık tutma yarışması gibi bir çok doğa sporu branşında çok güzel ve elverişli parkurlar sunan Kartepe’nin tanıtımı için çalışmalar yapılıyor. Kartepeli turizmcileri sevindiren bu tür çalışmalar, özellikle yakın lokasyonlardaki hedef kitleye uygun çeşitli reklam, haber gibi çalışmalar ile yapılıyor.





DAHA MUTLU KARTEPE

Bunun son örneği de, en çok okunan ve sosyal medyadan takip edilen coğrafya ve keşif dergisi olan Atlas Dergisi ekim sayısında “Kartepe’de Uçmaya Hazırmısınız?” sloganıyla doğa ve adrenalin sporları yer aldı. Başkan Üzülmez “Yapılanları anlamlı ve değerli kılan, anları sunabilmek ve daha fazla kişiye ulaştırmaktır. Allah’ın bahşettiği güzelliklere ilave olarak bizlerinde halkımızın desteğiyle yaptığımız birbirinden güzel projelerimiz var. Hem ilçemiz turizminin ekonomik kalkınması açısından, hemde Kartepe’nin marka kent olma sürecindeki iddiamızdan dolayı tanıtımı önemsiyoruz. Kartepe dışa açılması için bu bir başlangıç oldu. Buna benzer daha geniş ve etkili kitlelere ulaşmaya çalışacağız. Daha çok turist daha kaliteli hizmet, daha mutlu Kartepe hedefliyoruz” dedi.





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