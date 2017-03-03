Ücretsiz Taşımada Yeni Dönem

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt Ankara’da ücretsiz ulaşımdan kaynaklanan alacakların tahsili için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gitti. Hatırlanacağı gibi 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit yakınları, gazi, gazi yakınları, engelli ve yaşlılara ücretsiz seyahat hakkı düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik ile ücretsiz taşımanın bedeli Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, son 4 aylık alacakların tahsil edilebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gitti. Oda Başkanı Kurt, “Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini öğrendik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik sonrasında ücretsiz taşımanın bütün sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’na verildi” dedi.

KASIM – ARALIK AYLARI KESİN ÖDENECEK

Bizde İçişleri Bakanlığı ile görüşme yaptık diyen Oda Başkanı Kurt “Yaptığımız görüşmeler neticesinde ödeneğin çıkması için yazının Başbakanlıkta olduğunu öğrendik. Bizim şuanda 4 ayımız doldu. Kasım ve aralık aylarının ödemeleri kesin olarak yapılacak. Ocak ayında ödenebileceği bizlere söylendi. Bizde şimdi Başbakanlıktan çıkacak imzayı bekliyoruz. 15 gün içerisinde ödemenin yapılacağı belirtildi” dedi.



3 MİLYON 600 BİN GELECEK

İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği ödeme yazısının Başbakanlıktan onaylanması sonrasında Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek. Oradan da Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası hesabına aktarım yapılacak. Kent genelinde 2 bin 180 araç ile toplu taşıma yapılıyor. Bu araçlardan 1600 tanesi ücretsiz taşıma hakkından faydalanabiliyor. Araç başına iki aylık 1500 TL ödeme yapılacak. İki aylık ödeme yapılması durumunda 2 Milyon 400 bin TL, eğer üç aylık ödeme yapılırsa buda 2 bin 250 TL olacak. Bakanlık tarafından üç aylık ödeme yapılması durumunda toplam 3 Milyon 600 bin TL ödenek gelecek.