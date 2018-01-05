Ücretsiz Tiyatro Günleri Devam Ediyor

Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında her yaştan seyirciye hitap eden konu ve konuklarla her ay yeni tiyatro gösterimlerini ilçe halkının beğenisine sunan Çayırova Belediyesi, 2018’in ilk tiyatro gösteriminde “Deli Deli Kulakları Küpeli” isimli yetişkin komedi oyununu tiyatro severler için sahneledi.

Kemal Şamdanlı’nın yönetmenliğini yaptığı oyunda akıl hastanesinde yaşayan hastaların yaşadıkları trajikomik olaylar anlatıldı. Katılımcıların büyük bir keyifle izlediği tiyatro gösterimi dakikalarca ayakta alkışlandı. Çayırova Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri hem yetişkinlerden hem de çocuklardan büyük beğeni görmeye devam ediyor.