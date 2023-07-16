Uçurtma Tepesine Binler Toplandı, Birlik Mesajı Verildi

Seka Park Uçurtma Tepesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına program düzenlendi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri erkam, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

Uçurtma tepesine toplanan kalabalık önce hep birlikte akşam namazı kıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla program başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halka seslenişi canlı olarak Uçurtma Tepesinde dinlendi. Kur'an-ı Kerim ve büyükşehirin tüm şehitler adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısında okunan 311 bin 613 Yasin-i Şerifin duası okundu. Daha sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a gençler tarafından sancak teslimi yapıldı. Sancak tesliminden sonra sahne şehir tiyatrolarına bırakıldı. Kocaeli Şehir Tiyatroları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 7. yıldönümünde anlatımlı ve müzikli gösterilerden oluşan “Son Cephe 15 Temmuz” adlı drama sergiledi. Gösterimde 15 Temmuz direnişinin benzerlikleri, bağımsızlık ülküsü ortak noktasından ele alındı. Söz konusu anlatımda konser, seferberlik türküleri, tiyatro, şiir, animasyon gösterileri yer vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

"O gece milletimizin tarihi açısından bir dönüm noktasıydı"

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Başkan Büyükakın, "7 yıl önce bugün hem hüznü hem de gururu aynı anda yaşadık. Bir tarafta o gece vatan uğruna feda olan evlatlarımız için yüreğimiz parçalandı. Bir taraftan da o gece eşi benzeri az görülmüş, yürekleri parçalayacak, içimizi tiksindirecek bir ihanete uğramanın acısını yaşadık. Ama diğer taraftan bu vatan evlatlarının göstermiş olduğu kararlılığa bir kez daha şahit olduk. Hep deriz ya, 'Biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Kükremiş bir sel gibiyiz bendimizi çiğner aşarız' hep böyle dedik. Şiiri biraz değiştirerek okudum ama biz hep böyle dedik. Aslında o gece milletimizin tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Küresel efendiler bir plan yaptılar ve o planı adım adım uygulamaya koydular. 10-20-30 sene devletin çeşitli kademelerine sinsice sızdılar. O gece planlarını küresel efendilerinden almış oldukları talimatla devreye koydular" diye konuştu.

"Bu millet tankların altına yatar, uçaklar uçamasın diye tarlasındaki buğdayları yakar"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Bu milletin aziz evlatları tıpkı tarihin her döneminde olduğu gibi bayrak söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda, bu milletin namusu söz konusu olduğunda gösterdiği kararlılığı bir kez daha gösterdi. Belki sadece Türkiye için değil Ortadoğu çoğalması için de çok büyük anlamlar taşıyan o planı yerle bir etmeyi başardı. Aslında hedef bu bölgenin yeniden yapılandırılmasıydı. Aslında 15 Temmuz Darbe girişimi Türkiye'nin ve bölgenin yeniden şekillenmesine yönelik bir girişimidir. Bu milletin aziz evlatlarının kararlılığı sayesinde, vatan aşkı sayesinde bu planlar yerle bir oldu o gece. Milletin bütünlüğü söz konusu olduğunda bu millet tankların altına yatar, uçaklar uçamasın diye tarlasındaki buğdayları yakar, elinden ne geliyorsa yapar. Millet aşkı, devlet aşkı, bayrak aşkı devam ettiği sürece bu coğrafya üzerindeki son millet de Türk milleti olacaktır inşallah. Bayrağın dalgalanması için şahadet şerbeti içen, gazi olan, şu anda görevine devam eden bir yandan aziz şehitlerimizi diğer yandan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi yad ediyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Şehit ve gazileri anan Vali Yavuz, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak adına devletimiz bu günü 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan etmiştir. Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun hainlerin yenilgiye uğratılmasının 7. yıl dönümü sebebiyle bugün şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize şükranlarımızı sunmak milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağımlılığını gelecek nesillere aktarmak, milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla yine meydanlarda bir aradayız" ifadelerini kullandı.