Uçuruma Düşen Vatandaşı Büyükşehir İtfaiyesi Kurtardı

Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale etmenin yanında sel ve trafik kazası gibi her türlü afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir itfaiyesi, Derince’de 50 metrelik uçuruma düşen bir vatandaşı başarılı bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak, hayata tutunmasını sağladı.

50 METRELİK UÇURUMDAN ÇIKARTILDI

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. Ertuğrul Polat isimli bir vatandaş, belirlenemeyen bir nedenden dolayı 50 metrelik uçuruma düştü. 112 acil destek hattını arayarak yardım talep edilmesi üzerine Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, Jandarma ve 122 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Vatandaş, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda bulunduğu yerden ip teknik kurtarma yöntemiyle sağ salim çıkartıldı. Tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



