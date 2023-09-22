GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uçuruma Düşen Vatandaşı Büyükşehir İtfaiyesi Kurtardı

Büyükşehir itfaiyesi, Derince ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan vatandaşı başarılı çalışması sonucunda sağ salim kurtardı

Uçuruma Düşen Vatandaşı Büyükşehir İtfaiyesi Kurtardı

22 Eylül 2023 Cuma 11:50

 Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale etmenin yanında sel ve trafik kazası gibi her türlü afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir itfaiyesi, Derince’de 50 metrelik uçuruma düşen bir vatandaşı başarılı bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak, hayata tutunmasını sağladı.

50 METRELİK UÇURUMDAN ÇIKARTILDI

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. Ertuğrul Polat isimli bir vatandaş, belirlenemeyen bir nedenden dolayı 50 metrelik uçuruma düştü. 112 acil destek hattını arayarak yardım talep edilmesi üzerine Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, Jandarma ve 122 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Vatandaş, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda bulunduğu yerden ip teknik kurtarma yöntemiyle sağ salim çıkartıldı. Tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eşme Ahmediye'de Köy Cemiyeti Yapıldı Eşme Ahmediye'de Köy Cemiyeti Yapıldı
“Bu Makamların Tek Sahibi Var, O Da Millet” “Bu Makamların Tek Sahibi Var, O Da Millet”
Vali Yavuz, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti Vali Yavuz, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü...
Yakalanan Şerafettin Dadaş’ın Cezaevi Müdürünü Öldürme Talimatını Mustafa Taştan’tan Almış Yakalanan Şerafettin Dadaş’ın Cezaevi Müdürünü...
KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından Aldı KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından...
‘’ Ay Işığında Kadın’’ Defilesi ‘’ Ay Işığında Kadın’’ Defilesi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Eşme Ahmediye'de Köy Cemiyeti Yapıldı
Eşme Ahmediye Mahallesi'nde düzenlenen Köy Cemiyeti'nde şehitler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için...

Haberi Oku