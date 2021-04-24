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Uçurumdan Düşen Buzağıyı Kocaeli İtfaiyesi Kurtardı

Kocaeli Başiskele ilçesi Aksığın Köyünde uçurumdan düşen Buzağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Uçurumdan Düşen Buzağıyı Kocaeli İtfaiyesi Kurtardı

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:23

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir Buzağı, uçurumdan düştü. Gelen ihbar üzerine hemen bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uçurama düşen Buzağı’yı düştüğü yerden çıkardı.

 

SAHİPLERİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADI

Aksığın Köyünde gerçekleşen olay sonrasında düşen buzağının kurtarılması için hayvan sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgeye hızlı bir şekilde ulaştı.

 

HAFİF YARALI BUZAĞI, SEDYE İLE YUKARI ÇEKİLDE

Olay yerine ulaştıktan sonra hemen harekete geçen ekipler, uçurumdan düşen buzağının yanına ulaştı. Bir sedyenin içerisine konulan buzağı, halat yardımı ile yukarı çekildi. Yapılan ilk incelemede yaralı buzağının hafif sıyrıkları olduğu anlaşıldı.

 








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