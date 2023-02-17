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Ufacık bedenlerin kocaman fedakarlığı

- Oyuncaklarını satıp parasını depremzedelere bağışlıyorlar

Ufacık bedenlerin kocaman fedakarlığı

17 Şubat 2023 Cuma 13:39

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından Kocaelili minikler, duygu dolu yardım kampanyası başlattı. Cadde üzerinde kendi oyuncaklarını satan çocuklar, kazandıkları bütün parayı depremzedelere gönderiyor. Miniklerin fedakarlığı yoldan geçen vatandaşları da duygulandırırken toplanan para, bin 500 TL’yi geçti. 
  Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Alikahya Fatih Mahallesi’nde, küçük yaşlardaki arkadaş grubu büyük fedakarlığa imza attı. 10 ili etkileyen iki büyük depreme çok üzülen çocuklar, duruma kayıtsız kalamadı. Her gün stant kuran minikler, kendi oyuncaklarını ve marketten alınan suları satışa çıkarıyor. Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde kurulan stantta, yoldan geçen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Depremzedeler için büyük fedakarlık ortaya koyan çocuklar, bugüne kadar bin 500 TL’den fazla para toplamayı başardı. 
 
  Kendi oyuncaklarını satarak destek oluyorlar 
  Oyuncak ve su sattıklarını söyleyen Zeynep Reyyan, “Biz burada depremzedelere yardım için oyuncaklarımızı satıp para kazanıyoruz. Kazandığımız parayı da deprem bölgesine gönderiyoruz. Oyuncak ve su gibi şeyler satıyoruz. Kazandığımız bin 500 TL’yi buldu” ifadelerini kullandı. 
  Kendi oyuncaklarını satıp geliri depremzedelere bağışladıklarını belirten Ceylin Özcan ise, “Burada işler yapmaya çalışıyoruz. Depremzedelere yardım ediyoruz. Oyuncaklarımızı satıp paraları depremzedelere yolluyoruz” dedi. 
 
  “Destek olmak için sembolik bir su aldık” 
  Çocukların yapmak istediği yardımseverliğe sembolik bir su alarak katkıda bulunduğunu söyleyen Hanife Uzun, “Çocuklar burada hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yakınları, afet bölgesinde yaşayan, enkaz altında kalan dostlarımız, kardeşlerimiz için marketten su alıp onları satıyorlar. Evden kendi oyuncaklarını getirip onları satıyorlar. Biz de destek olmak için sembolik bir su aldık. Desteğimizi yaptık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 


İHA
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