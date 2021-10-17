UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından, bu yıl 9.düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Gebze Bölgesi(Gebze-Çayırova-Darıca ve Dilovası)ödül töreni yoğun bir katılımla Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Afyon Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetimi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Öztürk, STK temsilcileri, Daire ve Okul Müdürleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Program, dernek üyemiz Resul Akgün'ün Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Daha sonra İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu kürsüye geldi, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kadıoğlu, Çocuklar ve Gençler üzerinde çok durduklarını, gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak için çalışmalar yaptıklarını, kitap okuma alışkanlığı ve Dini-Ahlaki değerlerimizi pekiştirmek için Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını 9 yıldır Gebze Bölgesinde yaptıklarını anlattı. Yarışmaya katılan öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.