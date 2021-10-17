banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından, bu yıl 9.düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Gebze Bölgesi(Gebze-Çayırova-Darıca ve Dilovası)ödül töreni yoğun bir katılımla Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti.

UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

17 Ekim 2021 Pazar 00:11


Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Afyon Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetimi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Öztürk, STK temsilcileri, Daire ve Okul Müdürleri ile çok sayıda izleyici katıldı.
Program, dernek üyemiz Resul Akgün'ün Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Daha sonra İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu kürsüye geldi, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kadıoğlu, Çocuklar ve Gençler üzerinde çok durduklarını, gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak için çalışmalar yaptıklarını, kitap okuma alışkanlığı ve Dini-Ahlaki değerlerimizi pekiştirmek için Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını 9 yıldır Gebze Bölgesinde yaptıklarını anlattı. Yarışmaya katılan öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Ufka Yolculuk yarışmalarının kısa bir tanıtımından sonra, kendi kategorilerinde dereceye giren, yarışmacılara hediyeleri verildi, Tören sonunda çekilen fotoğraflar ile program sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı
Darıca’da Çifte Açılış Darıca’da Çifte Açılış
En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Haberi Oku