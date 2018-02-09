banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ufka Yolculuk Kitap Okuma Etkinliği

Uluslararası çapta düzenlenen 6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Ufka Yolculuk Kitap Okuma Etkinliği

09 Şubat 2018 Cuma 14:22

İnsanları kitap ile buluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak ve Ufka Yolculuk Yarışması’nın konusu olan “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü”ne dikkat çekmek için Türkiye genelinde proje ortaklarınca tespit edilmiş merkezi mekanlarda 10 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yarışma kitabını bir saat okuma etkinliği düzenlenecek.

Kocaeli’deki “Birlikte Okuyalım, Birlikte Kazanalım” Etkinliği Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü tarafından Fevziye Cami bahçesinde gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'deki etkinlikler ve yerleri ile ilgili bilgi ufkayolculuk.com internet sayfasından edinilebilir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Gebze’de ulaşım büyük bir dönüşüm yaşayacak” “Gebze’de ulaşım büyük bir dönüşüm yaşayacak”
İMES OSB'de fabrikalar hızla yükseliyor İMES OSB'de fabrikalar hızla yükseliyor
AK Darıca’dan Ceyhan’a destek AK Darıca’dan Ceyhan’a destek
Abdülhamit Han’ın Baş Danışmanı Osman Hamdi Bey Abdülhamit Han’ın Baş Danışmanı Osman Hamdi...
Yenimahalle Köprülü Kavşakta Son Adım Yenimahalle Köprülü Kavşakta Son Adım
Gebze yaya köprüsünün ayakları dikiliyor Gebze yaya köprüsünün ayakları dikiliyor
Yukarı Çık

banner339

“Gebze’de ulaşım büyük bir dönüşüm...
Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yeni yönetimini ziyaret etti. Karaosmanoğlu’nu...

Haberi Oku