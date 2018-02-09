Ufka Yolculuk Kitap Okuma Etkinliği





İnsanları kitap ile buluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak ve Ufka Yolculuk Yarışması’nın konusu olan “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü”ne dikkat çekmek için Türkiye genelinde proje ortaklarınca tespit edilmiş merkezi mekanlarda 10 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yarışma kitabını bir saat okuma etkinliği düzenlenecek.



Kocaeli’deki “Birlikte Okuyalım, Birlikte Kazanalım” Etkinliği Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü tarafından Fevziye Cami bahçesinde gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'deki etkinlikler ve yerleri ile ilgili bilgi ufkayolculuk.com internet sayfasından edinilebilir.