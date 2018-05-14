Ufka Yolculuk ödül töreni düzenlendi

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV)’in organizasyonu ile bu yıl 6. düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Gebze Bölgesinin Ödül Töreni Gebze Kültür Merkezinde yapıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gebze Belediyesi eski Başkanlarından Hüseyin Öztürk, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimi, Türk Telekom Lojistik Müdürü ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Necmi Özen, STK Temsilcileri, Daire ve Okul Müdürleriyle çok sayıda dinleyici katıldı.

Sunuculuğunu Dinçer Ekinci’nin yaptığı program Çoban Mustafa paşa Cami İmam Hatibi İrfan Tatlı’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu kürsüye gelerek, Dernek faaliyetleri ve Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları hakkında bilgi verdi. Yarışmaya destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının tanıtıldığı slayt gösterilerinden sonra program Tasavvuf Müziği konseri ile devam etti. Atilla Ateş’in seslendirdiği İlahiler, izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla dinlendi.

Konserden sonra, Yarışmalara destek olan Okul Müdürlerine plaketleri, Darıca ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından verildi.

Daha sonra ödül törenine geçildi, 5 farklı kategoride dereceye girenlere ödülleri Protokol mensupları tarafından verildi,

Gebze Özel ödülünü, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulundan gözleri görmeyen özel bir öğrencinin soruların hepsini cevaplayarak alması, bütün salon tarafından ayakta alkışlandı.

Ödül töreninin son kısmında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker söz alarak, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının çok güzel bir yarışma olduğunu belirterek yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri tebrik etti. Her yıl büyük bir gayretle bu yarışmayı düzenleyen İLKÇEV’e ayrıca teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda protokol mensupları, Yarışmada dereceye girenlerle birlikte fotoğraf çekildi, program yapılan ikramlarla sona erdi.