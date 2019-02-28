UKOM ile Vatandaş Rahat Ediyor

Daha kaliteli ve güvenli ulaşım için anlık olarak toplu taşıma araçlarını denetlemeye devam eden UKOM, vatandaşın gözü ve kulağı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), 7/24 denetim ve takip prensibiyle çalışıyor. 2019 yılının başlarında yeni yerine geçen UKOM, son teknolojik donatılarla daha kaliteli ve güvenli ulaşım için anlık olarak toplu taşıma araçlarını denetliyor. Önemli noktalara yerleştirilen kameralar ile sürekli takip edilen, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale yapılan merkezde, trafik güzergâhlarındaki olumsuzluklar ile geri dönüşler çözüm odaklı ve hızlı gerçekleşiyor.



Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının daha konforlu olması ve halkın ulaşım memnuniyetinin artması için UKOM’u hayata geçirdi. 15 kişilik ekibin çalıştığı merkezde 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergâh, kameralarla 7/24 takip ediliyor. Gerekli görülen durumlarda da merkezden güzergâhlar üzerinde çalışan ve 21 kişiden oluşan Ulaşım Denetleme Ekipleri ile telsizle bağlantı sağlanıp gerekli ikazlar birebir şoförlere iletiliyor. Denetim Şefliği’ne bağlı saha ekipleri ve 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM tarafından araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip edilerek olası ihlallere anında müdahale ediliyor.

UKOM birimi bünyesindeki personel tarafından yapılan denetimler ile toplu taşıma kontrol altında tutuluyor. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dâhilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında, UKOME kararları, toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine, 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.