UKOME Toplantısında Önemli Kararlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında yapıldı. 42 Gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ulaşıma yönelik önemli kararlar alındı.

UKOME TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlık yaptı. Toplantıya Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Şefliği, ilçe belediye temsilcileri ve meslek odası başkanları katıldı. Toplam 42 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda şehir içi ulaşımla ilgili kararlar alındı.

HAT DÜZENLEMELERİ

Toplantıda özellikle okul bölgelerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve öğrencilerin okullarına daha kolay ulaşımı için yeni hat düzenlemeleri ele alındı. Ayrıca Dilovası SS 195 Nolu otobüs ve minibüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Koop. İle Ulaşım Park A.Ş. araçlarının ortak havuz sistemi kurulması için karar alındı.

SERVİS ARAÇLARI

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın talebi üzerine Personel Servisi Ticari olarak geçen araçların İçişleri Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu okul servisi yönetmenliğinde yer alan şartları sağlaması koşuluyla, bağlı bulunduğu oda tarafından kontrollerinin yapılarak, aranılan şartlara haiz olduğunu gösterenlere öğrenci taşımacılığına uygunluk belgesi verilmesi talebi karara bağlandı. Ayrıca Gebze Ticaret Odasının servis araçlarına yasaklı caddelerin diyaliz nakil servis araçlarının muaf tutulma talebi karara bağlandı.

















