Ulaşım Personeline İlk Yardım Eğitimi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı otobüs şoförlerine yönelik yolculuk esnasında yaşanan sorunları en aza indirmek, personel ve vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak adına ilk yardım eğitimi veriyor. Şoförlerin ilk müdahaleyi yapabilmeleri için verilen eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim hemşireleri tarafından anlatılıyor.

TEMEL İLK YARDIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim birimi tarafından Kocaeli Kongre Merkezinde Covid -19 tedbirleri alınarak verilen eğitimlerde özellikle sağlık alanı ile ilgili acil durumlarda yapılması gerekenler eğitim hemşireler tarafından anlatıldı.

ŞOFÖRLERİN KAYGILARI GİDERİLDİ

Şoförler mesleklerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlara cevap buldu. Hemşireler tarafından verilen eğitimde özellikle yolculuk esnasında karşılaşılan sara nöbeti, kırıklara müdahale, açık yaralara müdahale, boğaza bir nesnenin kaçması halinde ne tür bir davranış sergilenmesi ve ilk yardım da yapılması gerekenler gibi pek çok konuda şoförlerin kaygıları giderildi.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

Temel ilk yardım eğitimleri yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla veriliyor. Ayrıca yardım gelene kadar yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve yaralının kötüleşmesine nasıl engel olunması gerektiği uygulamalı olarak sürücülere anlatılıyor. Toplu alanda vatandaş ile iç içe çalışan şoförlerin mesleki anlamda ihtiyaç duydukları eğitimlerin yanı sıra Covid-19 salgını sebebiyle seyahat süresince hem şoförlerin hem de vatandaşın uyması gereken kurallar da ilk yardım eğitimi ile birlikte sürücülere anlatıldı.

İLK YARDIM EĞİTİMİ NEDİR?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara İlk Yardım Eğitimi denilmektedir.

BAŞVURU İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ

Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı İlkyardım Merkezi’nde sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi veriliyor. Talep edenler Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayabilirler.























