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Ulaşım zammı protesto edildi

Halkevleri şehir içinde 2.30 TL olan seyahat ücretinin 2.50 TL'ye yükseltilmesini protesto etti.

Ulaşım zammı protesto edildi

14 Temmuz 2017 Cuma 10:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi önceki gün şehir içi ulaşımına zam yaptı. Şehir içinde 2.30 TL olan tam ücret 2.50 TL'ye yükseltildi. Halkevleri ulaşıma yapılan zammı protesto etti. Yürüyüş Yolu'nda toplananlar 'Ulaşımda adaletsizliğe son. Ulaşım zammı geri alınsın' yazılı pankart açarak, "Ulaşımda adalet istiyoruz', 'Ulaşıma zam istemiyoruz', 'Ulaşım haktır satılamaz' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Zeynep Çelik, "Ulaşıma yüzde yüzde 9.5 zam yapılırken hükümet işçilere yüzde 7.5 zam yapılmasının uygun gördü. Ulaşım lüks değil, tüketim hakkıdır. Yapılan zammın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ulaşım bedellerinin düşürülmesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi tüccar zihniyetinden vazgeçmeli, yapılan zam derhal geri çekilmelidir. Bizler bir kez daha söylüyoruz. Parasız niteliksiz ulaşım haktır ve yapılan zam derhal geri çekilmelidir. İnsanca koşularda bir ulaşımı kazanana kadar bu zamların karşısında olacağız" dedi.

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