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Ulaşıma Yüzde 40 zam!

İstanbul UKOME’nin Ulaşıma yaptığı yüzde 40 zam, Gebze-Harem hattını vurdu. Yapılan zam oranının yüksekliğinden yakınan vatandaşlar, MTV’ye gelecek zammın kendilerinden çıkarılacak olmasına tepki gösterdiler.

Ulaşıma Yüzde 40 zam!

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UKOME, Toplum ulaşıma zam yaptı. Yapılan zamdan en büyük payı ise Gebze-Harem arasında çalışan minibüsler aldı. Yaklaşık 60 yıldır İstanbul ile Gebze arasında ki en önemli ulaşım araçlarından biri olan Gebze-Harem minibüsleri yeni tarifeyle yüzde 40 zamlandı. UKOME’nin uyguladığı zam oranı vatandaşların ise büyük tepkisini çekti.

VATANDAŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

KOME’nin yaptığı zam ile Gebze içinde ulaşım 2.50 TL fiyatına devam ederken, Gebze ile Harem arasında ki sefer ücreti kişi başına 6 TL oldu. İstanbul için kısa mesafe ücretinin 2 TL olup, Gebze’de ki ücretin Kocaeli Büyükşehir’in uyguladığı tarifeyle uygunluğu dikkatlerden kaçmazken, yapılan oranın yüksekliği vatandaşın tepkisini çekti. Yüzde 40 oranın yüksekliğinin adil olmadığını ifade eden vatandaşlar, yapılan zammın tekrar gözden geçirilmesini istediler. MTV’ye gelecek zammın vatandaşlardan çıkarılmasına karşı çıkan vatandaşlar, Yüzde 40 oranında ki zamma ateş püskürdüler. İBB’nin bu oranı gözden geçirip geçirmeyeceği merak ediliyor.



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