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Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak

AB hibesi ile gerçekleştirilen MYK eğitimleri sonrası yapılan teorik ve performans sınavıyla Büyükşehir, ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor

Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak

22 Ekim 2021 Cuma 15:59


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. yolcu taşımacılığında hizmet kalite çıtasını yükseltmek amacıyla şoför ve vatmanlarına Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesini aldırıyor. Şoför ve vatmanlara verilen bu eğitim sonucunda; hizmet kalite çıtasının ve vatandaş memnuniyetinin artması hedefleniyor.

 

AB DOĞRUDAN HİBESİ

Avrupa Birliği (AB) doğrudan-2 hibesi ile sürdürülen MYK belgesi, AB standartlarında şehir içi yolcu taşımacılığı, Kent içi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü, Kent içi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü kriterlerini içeriyor. Sürücülerin ve vatmanların artık Avrupa Standartlarında olması kentin ulaşım konusundaki kalitesini bir adım ileriye taşıyacak.

 

TEORİK VE PERFORMANS SINAVLARI

MYK akredite kurumu olan BURULAŞ ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programı sonrası yapılan sınavlar, teorik ve performans olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk etapta yazılı sınav yapılan sürücü ve vatmanlar, başarılı olmaları halinde uygulama sınavına geçiyor. Bu iki sınavı geçmeyi başaran çalışanlar MYK belgesi almaya hak kazanıyor.

 

698 PERSONEL KATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’de çalışan toplamda 698 personel bu programa dahil oldu. Belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilen eğitim ve devamında sertifika programına otobüs şoförleri, raylı sistemler çalışanları (vatman) ve trafik kontrolörü personelleri katılım sağlıyor.

 

 








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