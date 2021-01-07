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Ulaşımpark 1 Yılda 665 Kere Dünyayı Dolaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark 1 yılda 26 milyon km yol aldı. 2020 yılında ‘’önce sağlık, sonra yolculuk’’ mottosuyla otobüs seferlerini azaltmayarak aksine artırdı.

Ulaşımpark 1 Yılda 665 Kere Dünyayı Dolaştı

07 Ocak 2021 Perşembe 12:16

 

UlaşımPark, 2020 yılında toplamda 26 milyon 676 bin 729 km yol kat ederek vatandaşlara ulaşım hizmeti verdi. 2018 yılında 748 bin 608 sefer yapan otobüsler 2019 yılında 912 bin 316, 2020 yılında ise toplamda 930 bin 626 sefer yaptı. Pandemi sürecinde de seferlerini azalmayarak artış sağlayan UlaşımPark 1 yılda 665 kere dünyayı dolaşmış oldu.

 

2020’DE 930 BİN SEFER GERÇEKLEŞTİ

336 çevre dostu otobüsle Kocaeli’nin gidilmedik noktasını bırakmayan UlaşımPark, 1 yılda 930 bin 617 sefer gerçekleştirdi. 12 ilçenin tamamında hizmet sağlayan yeşil belediye otobüsleri vatandaşlara hızlı, güvenli ve temiz bir yolculuk imkanı sundu. Aylık ortalama 80 bin sefer gerçekleştiren otobüsler vızır vızır çalıştı.

 

16 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Otobüsler, gerçekleştirdiği devasa km ve sefer sayıları ile toplamda 16 milyon 274 bin 132 yolcuyu gitmek istediği yere ulaştırdı. Adeta dur durak bilmeyen otobüsle,r pandemi süresince de durmayarak vatandaşlara kaliteli ulaşım hizmeti sağladı.

 

SEFER AZALMADI, AKSİNE ARTTI

UlaşımPark otobüsleri geçen yıllara göre sağladığı seferlerden de ödün vermedi. Geçen yıl gerçekleştirdiği km ve sefer sayısı diğer yıllara göre birbirine çok yakın olarak belirtildi. 2019 yılında 912 bin 316 sefer yaparken 2020 yılında 930 bin 626 sefer gerçekleştirdi.








 

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