Ulaşımpark 2 yılda çok yol kat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olan Ulaşımpark A.Ş. 1 Şubat 2016 tarihinde faaliyete başladı. Kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmetini gerçekleştirmek için yola çıkan Ulaşımpark, 55 hatta 227 adet otobüs ile Kocaeli halkına hizmet veriyor. Akçaray tramvay hattında 12 araçla bugüne kadar toplam 3 milyon 797 bin yolcu taşıdı. Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü, kuruluşunun 2. yılında birimleri ziyaret ederek çalışanlara teşekkür etti.

55 HATTA 227 OTOBÜSLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olan Ulaşımpark A.Ş. 1 Şubat 2016 tarihinde faaliyete başladı. Kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmetini gerçekleştirmek için, 55 hatta 227 adet genç otobüs filosuyla yola çıktı. Terminal İşletmeciliği hizmetiyle faaliyet alanını genişleten Ulaşımpark A.Ş. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaeli halkının hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattını işletmeye başladı. Akçaray hizmete girdiği günden bu zamana kadar 12 araç ile toplam 3 milyon 797 bin yolcuyu sevdiklerine ulaştırdı. Akçaray’da 8 km’lik hat boyunca her gün yaklaşık 241 sefer yapılıyor.

KÖRFEZ VE GEBZE GARAJLARI

Bu yıl ikinci yaşını kutlayan UlaşımPark ailesi düzenlenen etkinliklerle bir araya geldi. Kuruluşunun ikinci yılında Genel Müdür Yasin Özlü birimleri ziyaret ederek personele teşekkür etti. Günün ilk ışıklarıyla Körfez ve Gebze garajını ziyaret eden Yasin Özlü; “1 Şubat 2016’da olduğu gibi ikinci yılımızda da işe Körfez garajımızdan başlıyoruz. En önemli teşekkürü 2 yıldır Kocaeli daha uyanmadan evlatlarından ayrılıp yollara düşen sürücü arkadaşlarımıza ediyoruz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun” diyerek kendilerini seferlerine uğurladı.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ulaşımpark’ın kuruluşunun 2. yılı münasebetiyle genel müdürlük binasında çalışanlarla bir araya gelen Özlü, genel müdürlük çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tramvay bakım atölyesinde gerçekleşen programda, çalışanlara hitap eden Özlü “İki yıldır evladımız gibi baktığımız şirketimizi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz. Biz güzel bir aile olduk, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Program, yılın “en”leri ödül töreninden sonra aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

OTOBÜSLER 30 MİLYON 698 BİN KM YOL YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş. 1 Şubat 2016 tarihinde faaliyete başladı. 227 adet tamamı çevre dostu, doğalgazlı ve engelli erişimine uygun otobüslerle, 55 hatta toplam 26 milyon 450 bin yolculuk yapıldı. Otobüslerle 2 yılda 30 milyon 698 bin km yol yapan Ulaşımpark, 2 bin 870 gizli yolcu uygulaması yaptı. Ulaşımpark’ta 2 yıllık süreçte 620 çalışana toplam 9712 saat eğitim verildi.