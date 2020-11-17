UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı

ULAŞIMPARK, YOLCU İLİŞKİLERİ
Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından haftanın 7 günü hizmet sağlayan yolcu ilişkileri birimi engelleri ortadan kaldırıyor. İşitme engelli yolculardan gelen talepler doğrultusunda gün içerisinde görüntülü olarak aranarak ulaşım anlamında tüm sorularına yanıt veriliyor. Gelen talepleri tek tek dinleyen ekip, sorunları çözümleyerek tekrar görüntülü olarak işaret dili ile geri dönüş sağlıyor.
153 İLE KOORDİNE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 ile de gelen talepler koordineli bir şekilde değerlendiriliyor. Engelleri ortadan kaldırabilmek adına iletişime geçilen 153’de konuyu takip ederek UlaşımPark’a dönüyor ve sonrasında görüntülü arama gerçekleştiriliyor. Yaşanılan problem talep ya da öneri işitme engelli yolcuya aktarılıyor.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR
Kocaeli Sağırlar Derneği de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bu anlamlı proje için teşekkür etti. İşitme engellilerin çok daha rahat bir şekilde artık sorunlarını aktarabildiği, konularının takibinden geri dönüşlerine kadar çok rahat işlem sağlandığı belirtildi. Böylesine ince düşünülmüş bir projede emeği geçen Tahir Büyükakın’a dernek ve biz işitme engelliler olarak teşekkür ederiz dediler.