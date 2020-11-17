banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. işitme engelli yolcuların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için engelsiz iletişim hizmeti veriyor.

UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı

17 Kasım 2020 Salı 17:44

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. işitme engelli yolcuların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için engelsiz iletişim hizmeti veriyor. İşitme engelli yolcular için geliştirilen proje kapsamında sosyal medya, mail ya da web sitesi ile gelen talep, öneri ya da şikayetler görüntülü aranarak işaret dili ile çözüme kavuşturuluyor. Engelleri ortadan kaldıran yeni bir projeye daha imzasını atan UlaşımPark ile işitme engelli yolcular çok daha kolay bir şekilde işlemlerini halledebiliyor.

 

ULAŞIMPARK, YOLCU İLİŞKİLERİ

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından haftanın 7 günü hizmet sağlayan yolcu ilişkileri birimi engelleri ortadan kaldırıyor. İşitme engelli yolculardan gelen talepler doğrultusunda gün içerisinde görüntülü olarak aranarak ulaşım anlamında tüm sorularına yanıt veriliyor. Gelen talepleri tek tek dinleyen ekip, sorunları çözümleyerek tekrar görüntülü olarak işaret dili ile geri dönüş sağlıyor.

 

153 İLE KOORDİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 ile de gelen talepler koordineli bir şekilde değerlendiriliyor. Engelleri ortadan kaldırabilmek adına iletişime geçilen 153’de konuyu takip ederek UlaşımPark’a dönüyor ve sonrasında görüntülü arama gerçekleştiriliyor. Yaşanılan problem talep ya da öneri işitme engelli yolcuya aktarılıyor.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Sağırlar Derneği de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bu anlamlı proje için teşekkür etti. İşitme engellilerin çok daha rahat bir şekilde artık sorunlarını aktarabildiği, konularının takibinden geri dönüşlerine kadar çok rahat işlem sağlandığı belirtildi. Böylesine ince düşünülmüş bir projede emeği geçen Tahir Büyükakın’a dernek ve biz işitme engelliler olarak teşekkür ederiz dediler.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehirle Eğitime Sanat Arası Büyükşehirle Eğitime Sanat Arası
Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır
368 adet İdari para cezası 368 adet İdari para cezası
Çiftçi Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi Çiftçi Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZE'YE ÇEVRECİ BİR TESİS DAHA BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZE'YE ÇEVRECİ BİR TESİS...
Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda 09.11.2020-16.11.2020 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehirle Eğitime Sanat Arası
Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence...

Haberi Oku