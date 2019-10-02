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UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay ulaşım

UlaşımPark, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’ne 12 ilçenin birçok farklı noktasından rahatlıkla ulaşım imkânı veriyor.

UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ'ye kolay ulaşım

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:24

Türkiye’nin en genç ulaşım filosuna sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, toplamda 12 farklı ilçeden Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’ne ulaşım hizmeti sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, 336 çevre dostu otobüsüyle Kocaeli’nde ulaşım hizmeti sağlıyor. Büyükşehir, 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda da Kocaeli Üniversitesi’ne öğrencilerin kolay yoldan ulaşımını sağlıyor. 12 ilçenin farklı noktalarından kalkan Büyükşehir’in doğa dostu doğalgazlı otobüsleri, hem öğrencileri hem de üniversite hastanesine gitmek isteyen vatandaşları memnun etmeye devam ediyor.

 

TEK SEFERDE UMUTTEPE’YE ULAŞIM

Vatandaşlar ve öğrenciler hat 200, 250 ve 280 ile otogardan hat 10 aracılığıyla aktarma yaparak Kocaeli Üniversitesi’ne ulaşım sağlıyor. Gebze, Çayırova ve Darıca’dan hat 530 ve 435 ile Dilovası ve Körfez’den hat 305, 300, 190, 175, 170 ile Derince’den hat 105,145,115 ve hat 10 aktarmalı olarak 116 ile Umuttepe’ye gidebiliyor. İzmit’ten hat 70, 85,13, 210,10 ile Karamürsel ve Gölcük’ten ise hat 755, 750 ve 710 numaralı hat ile günde tek sefer ile Umuttepe’ye öğrenciler ulaşım sağlayabiliyor. Başiskele’den hat 600, 630, 635, 640, 645, 650 Kartepe ilçesinden ise hat 255, 265, 210 ve son olarak Kandıra’dan hat 800, 805, 806 ve hat 10 ile aktarma yaparak öğrenciler KOÜ’ye ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar ve öğrenciler ulaşım ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden erişebiliyor.

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