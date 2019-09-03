UlaşımPark ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., çevre dostu otobüsü ile İstanbul’da gerçekleşen ‘’Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi‘’ programına katılım sağladı. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu toplu taşıma hizmetinde doğal gazlı otobüs kullanan belediyeler ve doğalgazlı araçlarını tanıtan firmalar katılım sağladı.

GENİŞ KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyona gelen ziyaretçilere Kocaeli ulaşımında kullanılan CNG yakıtlı araç ve filoları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Katılımcı firmalara yerli ve yabancı konuşmacılar, interaktif sunum eşliğinde LNG ve CNG yakıt sistemi hakkında bilgiler aktardı. Çevre dostu otobüsleri ile Türkiye’nin en genç filolarından birine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyonu düzenleyen firma tarafından teşekkür edildi.

13’ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi’, Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yılsonunda tamamlanması nedeniyle ilk kez Türkiye’den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi’nde sembolik başlama töreni gerçekleştirildi. Araçlar sembolik törenin ardından İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden konvoy eşliğinde geçerek turlarını tamamladı.

CNG VE LNG SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’den Almanya’ya doğru yola çıkacak konvoy; sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Belçika ve Avusturya güzergâhında gidecek. Bu ülkelerde doğal gazın motor yakıtı olarak kullanımının yakıt tüketimlerine etkisi dikkat çekilerek kamuoyunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Düzenlenen etkinlikte, LNG ve CNG yakıt sistemlerinin yaygınlaştırılması ve aktif olarak kullanımının artırılması ana konuları görüşüldü.





