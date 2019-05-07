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UlaşımPark, TÜRSİD'e Ev Sahipliği Yaptı

TÜRSİD Elektrik – Elektronik Tesisleri Komisyonu 11.Toplantısı, UlaşımPark ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleşti.

UlaşımPark, TÜRSİD'e Ev Sahipliği Yaptı

07 Mayıs 2019 Salı 10:45

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Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Elektrik – Elektronik Tesisleri Komisyonu 11.toplantısı, Kocaeli’nde yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 8 şehir 15 katılımcı ile yapılan toplantı UlaşımPark’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya; Metro İstanbul A.Ş., Kayseri Ulaşım A.Ş., Burulaş, Konya Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Estram, İzmir Metro ve Gaziulaş katılım sağladı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI DR. ZAFER AYDIN YAPTI

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRSİD, toplantısının açılış konuşmasını UlaşımPark Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın yaptı. Aydın katılımcılara; “UlaşımPark A.Ş. olarak sizleri şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Toplu taşımanın öneminden de bahseden Aydın, “Nüfusun artışı ile toplu taşımaya olan ihtiyaç da bir o kadar arttı. Bizim vatandaşlarımızın ulaşımını hem ekonomik hem de konforlu araçlarla sağlamamız gerekmekte. Bu toplantılar kurumumuz adına da gerçek anlamda önemli. Yapılan toplantı şirketimiz çalışanlarına da önemli derecede katkı sağlayacaktır” diye belirterek konuşmasını tamamladı.

TOPLANTI TUTANAĞI TÜM KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI

Birçok farklı ilden gelen katılımcıların önceden hazırladığı sunumların içerisinde, elektrik – elektronik ana başlığı adı altında fiber optik haberleşme ve çözüm önerileri, makas sinyalizasyonu müdahale yöntemleri, katener sistemlerinde bakım ve ekipmanlar, istasyon aydınlatmaları konuları görüşüldü. Toplantıda görüşülen konular hakkında TÜRSİD toplantı sekreteri tarafından toplantı tutanağı tutuldu. Toplantı sonunda da tutulan bu tutanak tüm katılımcılar ile paylaşıldı.

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