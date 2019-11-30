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Ulaşımpark’tan Anlamlı Hareket

UlaşımPark’ın yöneticileri ile otobüs şoförleri, Plajyolu otobüs garajına gelen Türk Kızılayı’nın mobil kan bağışı aracında ihtiyaç sahiplerine kan bağışladı.

Ulaşımpark'tan Anlamlı Hareket

30 Kasım 2019 Cumartesi 09:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu. Plajyolu otobüs garajında gerçekleşen bağışta ilk kanı UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Salih Kumbar verdi. Kan bağışının öneminden bahseden Genel Müdür Kumbar, herkesin kan bağışı yapması gerektiğini ve kan bağışının insan sağlığına büyük faydaları olduğunu belirterek, “Kızılay’ı garajımıza davet ettik. Verilen kanların ihtiyaç sahiplerine nefes olmasını diliyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

 

45 SÜRÜCÜ KAN BAĞISINDA BULUNDU

Kurulduğu 1868 yılından bu yana yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay’nın mobil kan bağışı aracının UlaşımPark garajına geldiğini gören sürücülerden kan bağışına büyük destek geldi. Toplamda 45 sürücü kan bağışında bulundu. Kanın tek kaynağının insan olduğu ve ihtiyaç duyulduğu takdirde verilen 45 kanın kullanılacak olmasından ötürü sürücüler de memnuniyetlerini dile getirdi.







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