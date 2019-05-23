UlaşımPark'tan AÖF İçin Ek Sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) Bahar Dönem Sonu Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için aynı günlerde ek seferler düzenleyecek. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları dolayısıyla UlaşımPark; 170, 175, 530, 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.



EK SEFERLER ÖĞRENCİLERİ RAHATLATACAK

AÖF sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde hizmet verecek. Kirazyalı’dan saat 07.00’da kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca, İzmit, Otogar güzergâhında hizmet verecek. Yine aynı saatte Kirazlıyalı’dan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit, Otogar güzergâhından ilerleyecek.



OTOGAR’DAN 15 DAKİKADA BİR UMUTTEPE’YE OTOBÜS KALKACAK

Otogar’a gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 06.45’de Gebze Teknik Üniversitesi’nden kalacak ve sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Otogar güzergâhında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.15’de Karamürsel’den ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük, Başiskele üstünden Umuttepe’ye ulaşacak. Son olarak saat 08.00 ile 09.00 arasında her 15 dakikada bir Otogar’dan kalkış yapacak olan 10 numaralı hat, Umuttepe’ye gidecek.