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Ulaşımpark’tan Sabiha Gökçen’e Konforlu Yolculuk

Ulaşımpark’ın Sabiha Gökçen Havalimanına yolcu taşıyan 250 numaralı hatta koyduğu 5 yeni otobüsle konforlu yolculuk başladı

Ulaşımpark'tan Sabiha Gökçen'e Konforlu Yolculuk

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:39


 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına günde 21 gidiş 21 dönüş olmak üzere toplamda 42 sefer yapan Hat 250 için 5 yeni otobüsün sefere başladığını duyurmuştu. Başkan Büyükakın’ın, ‘‘Vatandaşların konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için aldığımız 5 yeni otobüsün kentimize, Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyorum’’ sözleriyle duyurduğu n5 yeni otobüs seferlerine başladı. Yolcular, yeni ve konforlu araçlarla seyahat etmekten memnun…  

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Başkan Büyükakın, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü itibarıyla 250 numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı hattında 2021 model 5 yeni otobüsün seferlerine başlayacağı bilgisini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.  Başkan Büyükakın, ‘’En yüksek konforlu ve güvenli birinci sınıf otobüslerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tek gayemiz hizmet etmek, vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri memnun ve mutlu eder. Alınan otobüslerimizin Kocaeli’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerim’’ ifadesini kullanmıştı.

 

SON MODEL OTOBÜSLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan otobüslerin 5’i de son model. Satın alınan otobüslerin benzerleri şehirlerarası yolculuklarda kullanılıyor. 2021 model Mercedes Tourismo marka otobüsler toplamda 50 kişilik. Tamamen vatandaşların seyahatleri esnasında rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmeleri için satın alınan otobüsler oldukça kullanışlı. Ekstra olarak eklenen otomatik bagaj sistemiyle yol üzerindeki duraklardan yolcular valizlerini araçlara hiç zorlanmadan bırakıp seyahatlerini gerçekleştirecek.

 

GÜNDE 42 SEFER

Hat 250 ile otobüsler günde toplamda gidiş dönüş olmak üzere 42 sefer gerçekleştiriyor. Saat başı Kocaeli Otogar 41,42,43,44,45 numaralı peronlardan hareket eden otobüslerle vatandaşlar belirli duraklardan otobüslere ulaşıyor. Hat 250 ekspres bir hat olması nedeniyle hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanı da yolcularına sunuyor. Yaklaşık altmış dakikada Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşan otobüslerle aktarmasız yolculuk sağlanıyor.











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