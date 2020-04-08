UlaşımPark’tan sağlıklı ulaşım

UlaşımPark, her aracını teker teker kontrol merkezi çalışanları ile anlık kontrol ediyor. Araçlarda gördüğü olası yoğunlukta ek sefer çıkararak önce sağlık diyerek yolcuların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri sağlanıyor. Sosyal mesafenin korunduğu tramvay ve otobüslerde tekli koltuk uygulaması ile vatandaşların yan yana gelmeleri engelleniyor.

OTOBÜSLER YARI KAPASİTE İLE SAĞLIKLI YOLCULUK SUNUYOR

28 Mart itibarıyla otobüslerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre araç ruhsatının yarısı yani yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesi ile ulaşım hizmeti sağlanıyor. UlaşımPark bu hatlarda özellikle yolcuların sosyal mesafelerini korumaları sağlanıyor. Araç belirli kapasiteye geldiği andan itibaren şoför Kocaeli Kart sisteminden araç içi sayıyı belirleyerek daha fazla yolcu almıyor.

12 VE 18 METRELİK OTOBÜSLERLE ULAŞIM HİZMETİ

UlaşımPark’ın filosunda bulunan 12 ve 18 metrelik otobüsler ile vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlanıyor. 12 metrelik otobüsler ile 26 oturak 59 ayakta, 18 metrelik otobüsler (körüklü) ile de 36 oturak 115 ayakta yolcu taşımacılığı yapılmaktaydı. 24 Mart itibarıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre yüzde elli kapasite ile hizmet verilmesi nedeniyle yapılan taşımacılığın yarısı ile sağlıklı ulaşım hizmeti sağlanıyor.

AKÇARAY DA YARI KAPASİTE İLE HİZMET VERİYOR

Tramvaylar’da İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre yüzde elli kapasite ile hizmet sağlıyor. Normal şartlarda maksimum kapasitesi 290 olan Akçaray, sosyal mesafeyi önlemek amacı ile 28 Mart itibarıyla maksimum 125 yolcu ile vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.