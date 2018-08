“Ülkemizin Önünü Kesmek İstediler”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Milletvekili İlyas Şeker, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, il ve ilçe yönetimlerinin de yer aldığı heyetle Kandıra’da devam eden FETÖ darbe girişimine ilişkin Donanma davasını takip etti. Duruşma sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi yurt dışında hazırlanmış, Türkiye’nin önünü kesmek, diz çöktürmek ve gelişimini önlemek için yapılan darbe girişimi idi” dedi.





“HER AN TETİKTE, HER AN UYANIK OLMAMIZ GEREKMEKTEDİR”

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin başında da batının olduğunu da ifade eden Karaosmanoğlu, “FETÖ’nün bu darbe girişimini kendi başına yapabileceği bir girişim değildi. Bugünkü duruşmada teferruatlardan da dinlediğimiz gibi FETÖ’nün ne kadar önemli bir hazırlık yaptığı da ortaya çıkıyor. Elli yıldır hazırlık yapmışlar. Ama halkımızın demokrasiye ve namusuna sahip çıkmasıyla bu teşebbüs akamete uğraşmış, durdurulmuştur. 251 şehidimiz ve 2194 gazimiz var. Şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Elbette bu hain darbe girişiminden büyük bir ders alıyoruz. Bize düşen geçmişi unutmadan geleceğe iyi hazırlanmaktır. Su uyur düşman uyumaz. Yeni tuzaklarda hazırlayabilirler. Yeni girişimlerde de bulunabilirler. Asla gevşek olmamak lazım. Her an tetikte, her uyanık ve çok güçlü olmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.





“HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPARAK ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Hain girişimlere ve terör örgütlerine karşı Türkiye’nin Allah’a şükür tüm hazırlıklarını yaptığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli silahlarımızı yapmaya başladık. Gençlerimizi artık daha iyi yetiştiriyoruz. Asker askerliğini yapacak, polis polisliğini yapacak, bizlerde belediye başkanlığımızı hizmet olarak yapacağız. Herkes kendi görevini yaparak ülkemizin önünü açacağız. Daha müreffeh, daha güvenli ve daha huzurlu bir ülkede yaşamanın gayreti içinde olacağız” açıklamasını yaptı.





“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ALLAH’IN İZNİYLE EMİN ELLERDEDİR”