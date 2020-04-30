Ulus Mahallesi Muhtarın dan Okul Müjdesi

30 Nisan 2020 Perşembe 22:06
Olayı sosyal medya hesabından duyuran Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın; “Değerli mahalle sakinlerimize Bayram öncesi müjdemiz, 2016 senesinde okul yapılması için verdiğimiz dilekçemiz uzun zaman sonra netice buldu. Hamdolsun 2126 Sokak üzerinde ve Gençlik Merkezi önünde yapılacak orta okulumuz için bugün ilk kazma vuruldu, dozerler okul sahasının temelleri için hummalı bir şekilde çalışıyor. Şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen devlet büyüklerimize ve sivil toplum kuruluşlarındaki değerli kardeşlerimizden Allah razı olsun. Devletimizin virüs musibeti yüzünden zor zamanlardan geçtiği bu dönemde vakit kaybetmeden yatırımları devam ettiren sayın Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkür ederim. Her zaman dediğimiz gibi ülkemizle gurur duyuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.” dedi. Yaklaşık 4 dönüm üzerine kurulu olacak olan okulun 24 derslikten oluşacağı öğrenildi. Bu okulun inşaatının bitmesinden sonra mevcut Ulus ortaokulunun da ilkokula dönüştürüleceği öğrenildi.
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