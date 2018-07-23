Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları Başlıyor

13. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat: 08.00’da Değirmendere Çınarlık meydanı sahilinde gerçekleştiriliyor.

SON BAŞVURU 2 AĞUSTOS

Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılmak isteyen sporcular başvuruda istenilen belgeler ille birlikte son başvurularını 2 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’a kadar site üzerinden gerçekleştirilecek. Kontrol listeleri 03 Ağustos 2018 Cuma günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacak. Başvuru form adresi ise şu şekilde; https://goo.gl/forms/wIAdTaJR2jbxSuEX2

PROGRAM

08.00- Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili Toplanma

08.30 - 09:15: 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması

09.45 - 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı

10.00 - 10:30: 1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması

11.00-1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı

12.30 - 13:00: Ödül Töreni ve Seremoni

YARIŞMA KURALLARI VE KATILIM ŞARTLARI

§ Yarışmalarda TYF Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.

§ 16 Yaş altı yarışma kategorisine 2017-2018 vizeli yüzme lisansı olmayanlar katılamaz.

§ 17 yaş üstü yüzücüler 2017-2018 vizeli yüzme lisansı ile veya ‘’Doktor Raporu’’ile yarışmaya katılabilirler.

§ Yarışmaya katılacak olanlar, kayıt masasına lisanslarını veya doktor raporlarını teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyenler yarışa katılamazlar.

§ 04 Ağustos 2018 (yarışma günü) 17 yaş altı katılımcılar için EK1 belgesinin, 18 yaş üstü katılımcılar için EK2 belgesinin hakem sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenler yarışa katılamazlar.

§ 13. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları için 02 Ağustos 2018 Perşembe saat 17:00’a kadar başvuru işlemi tamamlanmalıdır. Başvuru için TIKLAYINIZ Bu tarihten sonra başvuru yapılamayacaktır.

§ Kontrol Listeleri 03 Ağustos 2018 Cuma günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.

§ Açık Su Yüzme Yarışları, 24 Yaş Grubu altı Yüzücüler için 3000 mt. (2 Tur), 25 Yaş Grubu üstü Yüzücüler için 1500 mt. (1 Tur) Mesafede Yüzülecektir.

§ Start, 1500 mt. ve 3000 mt. Kategorileri için ayrı ayrı verilecektir.

§ Değerlendirme; Yaş Kategorilerine Göre Bayan – Erkek Olarak Ayrı Ayrı Yapılacaktır.

§ Bu Şartları Yerine Getiremeyen ve Kurallara Uymayanlar Yarışlara Katılamazlar.

§ İtirazlar en geç yarışın bitiminden 30 dk sonrasına kadar, dilekçe ve itiraz bedeli ile doğrudan başhakemliğe yapılacaktır, itiraz bedeli 350 TL’ dir.

§ Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.golcuk.bel.tr internet sitesi adresinden yayınlanacaktır.

§ Yüzücülerin numaralandırma işlemi yapılmadan önce vücutlarına kesinlikle koruyucu krem sürmemeleri gerekmektedir.

§ Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri uyaracaklardır. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan diskalifiye edileceklerdir. § Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler Yarış Dışı bırakılarak sudan teknelere alınacaklardır.

§ Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler yarış dışı bırakılacaktır.

§ Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal takamazlar.

§ Yarışma programı, Yarışma Parkuru hava ve deniz koşullarına göre Yarış Organizasyon Komitesi tarafından değiştirilebilir, iptal edilebilir.

ÖDÜLLER VE MADALYALAR

§ Yarışmalarda yaş grupları ayrı ayrı değerlendirilecek olup ilk üç sporcuya madalya ve nakdi ödül verilecektir. § Yarışlara katılan tüm sporculara Katılım Belgesi, Tişört ve Bone verilecektir. Ayrıca katılımcılara su ve kumanya ikramı yapılacaktır.









