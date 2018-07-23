Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları Başlıyor

SON BAŞVURU 2 AĞUSTOS
Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılmak isteyen sporcular başvuruda istenilen belgeler ille birlikte son başvurularını 2 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’a kadar site üzerinden gerçekleştirilecek. Kontrol listeleri 03 Ağustos 2018 Cuma günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacak. Başvuru form adresi ise şu şekilde; https://goo.gl/forms/wIAdTaJR2jbxSuEX2
PROGRAM
08.00- Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili Toplanma
08.30 - 09:15: 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
09.45 - 3000 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
10.00 - 10:30: 1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
11.00-1500 m Yaş Gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
12.30 - 13:00: Ödül Töreni ve Seremoni
YARIŞMA KURALLARI VE KATILIM ŞARTLARI
§ Yarışmalarda TYF Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
§ 16 Yaş altı yarışma kategorisine 2017-2018 vizeli yüzme lisansı olmayanlar katılamaz.
§ 17 yaş üstü yüzücüler 2017-2018 vizeli yüzme lisansı ile veya ‘’Doktor Raporu’’ile yarışmaya katılabilirler.
§ Yarışmaya katılacak olanlar, kayıt masasına lisanslarını veya doktor raporlarını teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyenler yarışa katılamazlar.
§ 04 Ağustos 2018 (yarışma günü) 17 yaş altı katılımcılar için EK1 belgesinin, 18 yaş üstü katılımcılar için EK2 belgesinin hakem sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenler yarışa katılamazlar.
§ 13. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları için 02 Ağustos 2018 Perşembe saat 17:00’a kadar başvuru işlemi tamamlanmalıdır. Başvuru için TIKLAYINIZ Bu tarihten sonra başvuru yapılamayacaktır.
§ Kontrol Listeleri 03 Ağustos 2018 Cuma günü www.golcuk.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.
§ Açık Su Yüzme Yarışları, 24 Yaş Grubu altı Yüzücüler için 3000 mt. (2 Tur), 25 Yaş Grubu üstü Yüzücüler için 1500 mt. (1 Tur) Mesafede Yüzülecektir.
§ Start, 1500 mt. ve 3000 mt. Kategorileri için ayrı ayrı verilecektir.
§ Değerlendirme; Yaş Kategorilerine Göre Bayan – Erkek Olarak Ayrı Ayrı Yapılacaktır.
§ Bu Şartları Yerine Getiremeyen ve Kurallara Uymayanlar Yarışlara Katılamazlar.
§ İtirazlar en geç yarışın bitiminden 30 dk sonrasına kadar, dilekçe ve itiraz bedeli ile doğrudan başhakemliğe yapılacaktır, itiraz bedeli 350 TL’ dir.
§ Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.golcuk.bel.tr internet sitesi adresinden yayınlanacaktır.
§ Yüzücülerin numaralandırma işlemi yapılmadan önce vücutlarına kesinlikle koruyucu krem sürmemeleri gerekmektedir.
§ Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri uyaracaklardır. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan diskalifiye edileceklerdir. § Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler Yarış Dışı bırakılarak sudan teknelere alınacaklardır.
§ Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler yarış dışı bırakılacaktır.
§ Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal takamazlar.
§ Yarışma programı, Yarışma Parkuru hava ve deniz koşullarına göre Yarış Organizasyon Komitesi tarafından değiştirilebilir, iptal edilebilir.
ÖDÜLLER VE MADALYALAR
§ Yarışmalarda yaş grupları ayrı ayrı değerlendirilecek olup ilk üç sporcuya madalya ve nakdi ödül verilecektir. § Yarışlara katılan tüm sporculara Katılım Belgesi, Tişört ve Bone verilecektir. Ayrıca katılımcılara su ve kumanya ikramı yapılacaktır.